Бойовики застосували дрон на Донбасі. Фото: glas.ru

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На Донбасі бойовики продовжують застосовувати безпілотні літальні апарати для атак позицій військовослужбовців операції Об'єднаних сил.

Найманці, які контролюються Росією, застосували БПЛА поблизу населеного пункту Гнутове. Ворог скинув із дрона постріл ВОГ-17 над позиціями українських бійців. Один військовослужбовець дістав поранення, його госпіталізували й надали медичну допомогу. Про це повідомив прес-центр штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що українські військові адекватно відповіли ворогу на агресію і при цьому застосували все наявне озброєння.

Нагадаємо, окупанти не вперше використовують БПЛА для атак на позиції сил ООС. Так, 22 травня ворог застосував дрона і скинув із нього постріл ВОГ-17 над позиціями українських бійців. Граната вибухнула і один український військовослужбовець дістав осколкове поранення.

На минулому тижні кремлівські найманці запустили безпілотний літальний апарат біля Мар’їнки. Бійці Збройних сил України збили дрона за допомогою штатного озброєння.