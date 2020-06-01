В Україні послаблюють карантин

https://racurs.ua/ua/n139071-kyyiv-poslabluie-karantyn-popry-zayavy-moz-scho-stolycya-sche-ne-gotova-infografika.html

Ракурс

Київ сьогодні запроваджує наступний етап послаблення карантину.

Відсьогодні запрацюють дитячі садочки, заклади профтехосвіти для випускників та абітурієнтів, а також спортивні комплекси, зали та фітнес-центри. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час сьогоднішнього відеобрифінгу.

Працювати дозволяється закладами, які виконали вимоги і регламенти для безпечної роботи в цих умовах.

З 30 травня у столиці також запрацювали великі магазини, ТРЦ та готелі.

Водночас у МОЗ вважають, що Київ, а також ще п’ять областей — Волинська, Донецька, Львівська, Рівненська та Чернівецька ще не готові до запровадження послаблень карантину.

У МОЗ наголошують, що послаблення карантину потребує відповідності епідситуації в регіоні певним критеріям, які відображають контроль за поширенням вірусу та рівень спроможності системи охорони здоров’я йому протистояти.

Ці критерії передбачають, що:

інцидентність (кількість нових випадків коронавірусу за останні сім днів) має складати менше 12 на 100 тис. населення;

завантаженість ліжок у медзакладах, визначених для госпіталізації хворих на коронавірус, має становити менше 50%;

охоплення тестуванням на COVID-19 має бути не нижчим за рівень інцидентності.

Згідно з даними МОЗ, у Києві спостерігається перевищення за показником інцидентності — 13,18 випадків на 100 тис. населення при необхідних не більше 12.

Нагадаємо, у Києві зафіксували спалах коронавірусу в жіночому монастирі на Подолі.