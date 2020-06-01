Отставка Авакова: в «Слуге народа» прокомментировали возможное развитие событий / Фото: ТСН

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Отставка Авакова из-за последних громких дел, связанных с правоохранителями, пока не рассматривается представителями «Слуги народа». Об этом сегодня заявил заместитель главы президентской фракции Александр Корниенко во время брифинга по итогам заседания согласительного совета ВР в стенах парламента.

По информации, которая гуляет сейчас, что планируется либо отставка Авакова, либо его приезд сегодня на заседание фракции, чтобы о чем-то отчитываться. Я пока не подтверждаю эту информацию. У нас 1 июня состоится заседание фракции, но присутствие министра внутренних дел там не ожидается, — заявил Корниенко.

Вместе с тем, журналисты задали нардепу несколько уточняющих вопросов о качестве реформы в МВД и возможных последствиях для министра Арсена Авакова, учитывая последние резонансные события в Украине.

По ситуации в Броварах. Там достаточно быстро, в течение полдня уже была оперативная реакция. Пошли задержания. Затем на выходных были суды… Конечно, мы понимаем, что к работе любой структуры всегда есть вопросы. К работе МВД этих вопросов также много, — добавил Корниенко.

По его словам, сначала надо «задать вопросы и понять ответы».