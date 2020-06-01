Відставка Авакова: у “Слузі народу” прокоментували можливий розвиток подій / Фото: ТСН

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Відставка Авакова через останні гучні справи, пов’язані з правоохоронцями, наразі не розглядається представниками «Слуги народу». Про це сьогодні заявив заступник глави президентської фракції Олександр Корнієнко під час брифінгу за підсумками засідання погоджувальної ради ВР у стінах парламенту.

Щодо інформації, яка гуляє зараз, що планується або відставка Авакова, або його приїзд сьогодні на засідання фракції, щоб про щось звітувати. Я поки не підтверджую цю інформацію. В нас 1 червня відбудеться засідання фракції, але присутність міністра внутрішніх справ там не очікується, — заявив Корнієнко.

Разом з тим, журналісти задали нардепу кілька уточнюючих запитань щодо якості реформи в МВС та можливих наслідків для міністра Арсена Авакова, зважаючи на останні резонансні події в Україні.

Щодо ситуації в Броварах. Там достатньо швидко, впродовж півдня вже була оперативна реакція. Пішли затримання. Потім на вихідних були суди з запобіжними засобами. Звичайно, ми розуміємо, що до роботи будь-якої структури завжди є питання. До роботи МВС цих запитань також багато, — додав Корнієнко.

За його словами, спочатку треба задати питання і зрозуміти відповіді.