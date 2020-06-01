Землетрус на Прикарпатті. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n139072-sylni-poshtovhy-i-dzvin-posudu-na-prykarpatti-stavsya-zemletrus-karta.html

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Землетрус на Прикарпатті стався сьогодні, 1 червня. В Івано-Франківській області зафіксували поштовхи магнітудою 3,2 за шкалою Ріхтера.

Джерело землетрусу розташовувалося в м. Долина на глибині 2 км. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю на своєму сайті.

Землетрус в Івано-Франківській області був зафіксований о 7.22. Згідно зі шкалою Ріхтера, такі поштовхи характеризуються як слабкі. Вони часто відчутні, але дуже рідко бувають руйнівними.

У Головному центрі спеціального контролю зазначили, що такий землетрус може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах, але він не несе загрози для населення.

Водночас жителі міста Долина та інших селищ області на сторінці «Долина LIVE» пишуть, що землетрус був сильним. Деякі відчули два, а то і три сильних поштовхи, у багатьох дзвенів посуд і склянки. Місцеві жителі пишуть, що дуже злякалися такої природної аномалії і тепер відходять від шоку. Інші ж кажуть, що землетрус відчувався, але не сильно — ніби поруч проїхала вантажівка.

Нагадаємо, у квітні цього року землетрус був зафіксований на Закарпатті в районі Ужгорода. Він був магнітудою 2,7 за шкалою Ріхтера. Джерело землетрусу розташовувалося на глибині 3 км в районі Ужгорода.