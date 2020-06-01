Землетрясение на Прикарпатье. Фото: 112 Украина

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Ракурс

Землетрясение на Прикарпатье произошло сегодня, 1 июня. В Ивано-Франковской области зафиксировали толчки магнитудой 3,2 по шкале Рихтера.

Источник землетрясения находился в г. Долина на глубине 2 км. Об этом сообщает Главный центр специального контроля на своем сайте.

Землетрясение в Ивано-Франковской области было зафиксировано в 7.22. Согласно шкале Рихтера, такие толчки характеризуются как слабые. Они зачастую ощутимы, но очень редко бывают разрушительными.

В Главном центре специального контроля отметили, что такое землетрясение может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах, но оно не несет угрозы для населения.

Тем временем жители города Долина и других поселков области на странице «Долина LIVE» пишут, что землетрясение было весьма ощутимым. Некоторые почувствовали два, а то и три сильных толчка, у многих звенела посуда и стаканы. Местные жители пишут, что очень испугались такой природной аномалии и теперь отходят от шока. Другие же говорят, что землетрясение чувствовалось, но не сильно — как будто рядом проехал грузовик.

Напомним, в апреле этого года землетрясение было зафиксировано на Закарпатье в районе Ужгорода. Оно было магнитудой 2,7 по шкале Рихтера. Источник землетрясения располагался на глубине 3 км в районе Ужгорода.