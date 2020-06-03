Шмигаль назвав дати запуску авіасполучення та відкриття ресторанів і кафе без обмежень

https://racurs.ua/ua/n139194-shmygal-nazvav-daty-zapusku-aviaspoluchennya-ta-vidkryttya-restoraniv-i-kafe-bez-obmejen.html

Ракурс

Карантин в Україні послаблюється з 5 червня. З цього дня уряд запускає внутрішнє авіасполучення та дозволить кафе і ресторанам приймати відвідувачів всередині закладів.

Про такі зміни у пом’якшенні карантину повідомив сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр

З 15 червня відновлюється міжнародне авіасполучення з країнами, які відкрили аеропорти для рейсів з України.

З 5 червня особам старше 60 років дозволять не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції, а релігійним общинам — проведення заходів у приміщенні за умови перебування не більше однієї особи на 1,5 м².

Здійснення перевезень пасажирів легковими автомобілями дозволятиметься в кількості до 5 осіб включно з водієм (без урахування дітей віком до 14 років).

Якщо епідемічна ситуація в регіоні буде не відповідати показникам для послаблення заходів впродовж трьох поспіль днів, регіональні комісії зобов’язані зібратися позачергово та скасувати послаблення деяких карантинних обмежень.

Нагадаємо, перший етап послаблень карантинних обмежень розпочався 11 травня. Українцям дозволили відвідувати ринки, перукарні, салони краси, літні майданчики кафе і ресторанів, відкрили парки та дитячі майданчики.

Другий етап ослаблення обмежень стартував 22 травня. Уряд дозволив відновити роботу транспорту і дошкільних закладів, готелів (крім хостелів), проведення спортивних змагань без глядачів і релігійних служб.

1 червня роботу відновили роботу фітнес-центри, басейни та спортивні майданчики, а також відкрили міжобласні пасажирські перевезення та залізницю.

Станом на 3 червня в регіонах до переходу до чергового етапу послаблення карантинних обмежень не готові сім областей і Київ, повідомили сьогодні в МОЗ. Перейти на наступний етап послаблення обмежень не готові місто Київ, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Львівська, Рівненська, Харківська та Чернівецька області.

Учора «Ракурс» повідомляв про спалах коронавірусу у футбольному клубі «Карпати» (Львів).