ФК «Карпати» пішов на карантин. Фото: InVenture

https://racurs.ua/ua/n139153-fk-karpaty-pishov-na-karantyn-u-komandi-25-infikovanyh-koronavirusom.html

Ракурс

Футбольний клуб «Карпати» змушений піти на карантин. У команді підтверджено 25 випадків зараження коронавірусом. Всього було проведено 65 тестів у гравців, тренерів та працівників клубу.

Інфікованими коронавірусом виявилися 11 футболістів, повідомляє Football.ua.

Всі заражені COVID-19 члени клубу перебувають на ізоляції під наглядом лікарів.

На карантині клуб пробуде не менше двох тижнів, усі тренування скасовано.

В українській Прем'єр-лізі заявили, що для «Карпат» є запасні дати догравання матчів, які будуть пропущені через спалах коронавірусу в команді.

Як раніше писав «Ракурс», «Карпати» повідомили, що не зможуть 31 травня провести матч із «Маріуполем» через спалах коронавірусу в клубі. Суперникам львівських футболістів, які вже прямували до Львова, довелося розвернути автобус.