Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ФК «Карпати» пішов на карантин. Фото: InVenture

ФК «Карпати» пішов на карантин: у команді 25 інфікованих коронавірусом

2 чер 2020, 17:32
999

Футбольний клуб «Карпати» змушений піти на карантин. У команді підтверджено 25 випадків зараження коронавірусом. Всього було проведено 65 тестів у гравців, тренерів та працівників клубу.

Інфікованими коронавірусом виявилися 11 футболістів, повідомляє Football.ua.

Всі заражені COVID-19 члени клубу перебувають на ізоляції під наглядом лікарів.

На карантині клуб пробуде не менше двох тижнів, усі тренування скасовано.



В українській Прем'єр-лізі заявили, що для «Карпат» є запасні дати догравання матчів, які будуть пропущені через спалах коронавірусу в команді.

Як раніше писав «Ракурс», «Карпати» повідомили, що не зможуть 31 травня провести матч із «Маріуполем» через спалах коронавірусу в клубі. Суперникам львівських футболістів, які вже прямували до Львова, довелося розвернути автобус.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів