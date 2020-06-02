ФК «Карпаты» ушел на карантин. Фото: InVenture

https://racurs.ua/n139153-fk-karpaty-ushel-na-karantin-v-komande-25-chelovek-s-koronavirusom.html

Ракурс

Футбольный клуб «Карпаты» вынужден уйти на карантин. В команде подтверждены 25 случаев заражения коронавирусом. Всего было проведено 65 тестов у игроков, тренеров и работников клуба.

Инфицированными коронавирусом оказались 11 футболистов, сообщает Football.ua.

Все зараженные COVID-19 члены клуба находятся на изоляции под присмотром врачей.

На карантине клуб пробудет не менее двух недель, все тренировки отменены.

В украинской Премьер-лиге заявили, что для «Карпат» есть запасные даты доигровки матчей, которые будут пропущены из-за вспышки коронавируса в команде.

Как ранее писал «Ракурс», «Карпаты» сообщили, что не смогут 31 мая провести матч с «Мариуполем» из-за вспышки коронавируса в клубе. Соперникам львовских футболистов, которые уже направлялись во Львов, пришлось развернуть автобус.