ФК «Карпаты» ушел на карантин: в команде 25 человек с коронавирусомhttps://racurs.ua/n139153-fk-karpaty-ushel-na-karantin-v-komande-25-chelovek-s-koronavirusom.htmlРакурс
Футбольный клуб «Карпаты» вынужден уйти на карантин. В команде подтверждены 25 случаев заражения коронавирусом. Всего было проведено 65 тестов у игроков, тренеров и работников клуба.
Инфицированными коронавирусом оказались 11 футболистов, сообщает Football.ua.
Все зараженные COVID-19 члены клуба находятся на изоляции под присмотром врачей.
На карантине клуб пробудет не менее двух недель, все тренировки отменены.
В украинской Премьер-лиге заявили, что для «Карпат» есть запасные даты доигровки матчей, которые будут пропущены из-за вспышки коронавируса в команде.
Как ранее писал «Ракурс», «Карпаты» сообщили, что не смогут 31 мая провести матч с «Мариуполем» из-за вспышки коронавируса в клубе. Соперникам львовских футболистов, которые уже направлялись во Львов, пришлось развернуть автобус.