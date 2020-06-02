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Ракурс
ФК «Карпаты» ушел на карантин. Фото: InVenture

ФК «Карпаты» ушел на карантин: в команде 25 человек с коронавирусом

2 июн 2020, 17:32
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Футбольный клуб «Карпаты» вынужден уйти на карантин. В команде подтверждены 25 случаев заражения коронавирусом. Всего было проведено 65 тестов у игроков, тренеров и работников клуба.

Инфицированными коронавирусом оказались 11 футболистов, сообщает Football.ua.

Все зараженные COVID-19 члены клуба находятся на изоляции под присмотром врачей.

На карантине клуб пробудет не менее двух недель, все тренировки отменены.



В украинской Премьер-лиге заявили, что для «Карпат» есть запасные даты доигровки матчей, которые будут пропущены из-за вспышки коронавируса в команде.

Как ранее писал «Ракурс», «Карпаты» сообщили, что не смогут 31 мая провести матч с «Мариуполем» из-за вспышки коронавируса в клубе. Соперникам львовских футболистов, которые уже направлялись во Львов, пришлось развернуть автобус.


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