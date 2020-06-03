ВРУ підвищила розмір стипендії та щорічної допомоги дітям-сиротам. Фото: zik.ua

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Верховна Рада України 3 червня ухвалила проект закону про підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

Проект закону № 2013 «Про внесення змін до ст. 8 закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“ щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги» у першому читанні підтримали 337 парламентарів. Сьогоднішнє засідання ВРУ транслювали на каналі парламенту в YouTube.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що стипендії дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування підвищать — сума повинна бути не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу.

Також пропонується до завершення навчання виплачувати щорічну допомогу для придбання навчальної літератури в розмірі не меншому трьох місячних соціальних стипендій, яка їм призначена. Ця допомога повинна виплачуватися протягом 30 днів після початку навчального року за рахунок коштів, що передбачаються для навчальних закладів у відповідних бюджетах.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроект № 2494 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», який підвищує соцгарантії дітям-сиротам і дітям під опікою.