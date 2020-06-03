ВРУ повысила размер стипендии и ежегодной помощи детям-сиротам. Фото:

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Верховная Рада Украины 3 июня приняла проект закона о повышении размера стипендии и ежегодного пособия детям-сиротам и детям, лишенных родительской опеки.

Проект закона № 2013 «О внесении изменений в ст. 8 закона Украины „Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения“ относительно повышения размера стипендии и ежегодного пособия» в первом чтении поддержали 337 парламентариев. Сегодняшнее заседание ВРУ транслировали на канале парламента в YouTube.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что стипендии детям-сиротам и детям, лишенных родительской опеки повысят — сумма должна быть не менее 150 процентов прожиточного минимума на одно лицо.

Также предлагается до завершения обучения выплачивать ежегодную помощь для приобретения учебной литературы в размере не менее трех месячных социальных стипендий, которая им предназначена. Эта помощь должна выплачиваться в течение 30 дней после начала учебного года за счет средств, предусматриваемых для учебных заведений в соответствующих бюджетах.

Напомним, вчера Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 2494 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», который повышает соцгарантии детям-сиротам и детям под опекой.