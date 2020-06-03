Мендель за время спикерства у Зеленского обзавелась 600 тыс. грн (ДОКУМЕНТ)

Мендель за время спикерства у Зеленского обзавелась 600 тыс. грн

https://racurs.ua/n139192-mendel-za-vremya-spikerstva-u-zelenskogo-obzavelas-600-tys-grn-dokument.html

Ракурс

Юлия Мендель уже год занимает должность пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. «Ракурс» поинтересовался у Госуправления делами, сколько заработала чиновница на этом посту.

Всего за период с июня 2019 по май 2020 года пресс-секретарю президента Украины Юлии Мендель начислена заработная плата в сумме 607,6 тыс. грн, в том числе должностной оклад — 210,6 тыс. грн, надбавка за интенсивность труда — 139, 3 тыс. грн, материальная помощь для оздоровления при предоставлении ежегодного отпуска — 51,6 тыс. грн, материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов — 30,74 тыс. грн и другие выплаты (за период служебных командировок, отпусков, премии, индексации денежных доходов) — 175,3 тыс. грн, — говорится в ответе ГУДа на запрос «Ракурса».

Таким образом, за почти год работы спикером Зеленского Мендель получила более 600 тыс. грн. Кроме этого, мы просили указать, какую зарплату пресс-секретарь получала в период действия карантина в Украине.

Сумма заработной платы… Мендель в марте 2020 года составляла 46,2 тыс. грн, в том числе должностной оклад — 24,5 тыс. грн, надбавка за интенсивность труда 9,8 тыс. грн и другие выплаты (за период служебных командировок, премия) — 11,8 тыс. грн, — сообщили в Госуправлении делами.

В апреле Мендель также начислили свыше 46 тыс. грн зарплаты. Отметим, что в конце апреля правительство ограничило до 47 тыс. грн максимальный размер зарплаты руководителей и членов исполнительных органов, а также членов наблюдательных советов госкомпаний на период карантина.

Напомним, 3 июня прошлого года Владимир Зеленский назначил Мендель своим пресс-секретарем. Соответствующий указ № 350/2019 размещен на сайте президента. Тогда Мендель обещала «сделать все возможное, чтобы быть как можно более открытыми для людей и медиа».

Как информировала в 2019 году пресс-служба ОПУ, всего на должность пресс-секретаря главы государства претендовали почти 4 тыс. кандидатов, которых оценивали по следующим критериям: владение украинским и английским языками, грамотность, опыт работы в смежных профессиях, наличие высшего образования, дикция, манера изложения мысли, скорость реакции, понимание политических процессов в Украине и мире, стрессоустойчивость, мировоззренческие позиции и чувства юмора. Лучшей оказалась Юлия Мендель.