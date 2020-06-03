Кабмин предлагает Раде уволить Пристайко и назначить Ткаченко министром культуры

В правительстве могут произойти кадровые перестановки, фото: пресс-служба правительства

https://racurs.ua/n139191-kabmin-predlagaet-rade-uvolit-pristayko-i-naznachit-tkachenko-ministrom-kultury.html

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Кабинет министров сегодня подал в Верховную Раду несколько проектов постановлений относительно кадровых изменений в правительстве.

В настоящее время эти постановления находятся на рассмотрении. Об этом сообщается на сайте Рады.

В частности, постановлением № 3583 предлагается уволить Вадима Пристайко с должности Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Постановлением № 3584 на эту должность вместо Пристайко предлагается назначить Ольгу Стефанишину.

Нардепа из «Слуги народа» Александра Ткаченко постановлением № 3585 предлагается назначить на должность Министра культуры и информационной политики.

Министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины постановлением № 3586 правительство предлагает назначить Романа Абрамовского.

Спикер парламента Дмитрий Разумков во время сегодняшнего заседания Рады сообщил, что эти постановления сегодня должны проработать в комитетах, чтобы завтра народные депутаты уже смогли за них проголосовать.

Напомним, инициативу по выдвижению Ткаченко и Стефанишиной на эти должности парламентская фракция «Слуга народа» поддержала 1 июня.