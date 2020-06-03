Нардеп Гео Лерос. Фото: supportyourart.com

https://racurs.ua/n139190-leros-peredal-v-nabu-dokazatelstva-korrupcionnyh-deystviy-ermaka-tischenko-i-komarnickogo.html

Ракурс

Гео Лерос, народный депутат от «Слуги народа», заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермака, народный депутат Николай Тищенко и бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий причастны к коррупции.

Лерос утверждает, что передал в Национальное антикоррупционное бюро Украины сведения, свидетельствующие о коррупционной деятельности этих лиц. В частности, детективы получили копию компьютера Комарницкого с большим объемом информации. Об этом нардеп 3 июня написал на собственной странице в Facebook.

По словам парламентария, Тищенко и Ермак причастны к афере по строительству Подольско-Воскресенского моста в Киеве. Утверждает, что в 2016 году компания «ЭКО-СТРОЙ-ТРЕЙД», в которой конечными бенефициарами является Комарницкий, Сергей Кучер и Микитась, через подставное лицо выиграла тендер на строительство части Подольско-Воскресенского моста. К этой фирме также имеют отношение сестра нардепа Тищенко Юлия и ее муж Герман Блинов. Также Комарницкий вместе с Аллой Шлапак были руководителями избирательного штаба представителя «Слуги народа» Тищенко в прошлом году.

Парламентарий пишет, что фирма «ЭКО-СТРОЙ-ТРЕЙД» привлекает на все работы субподрядные организации с обязательным «откатом». По информации Лероса, компания получила из столичного бюджета 1 млрд 167 млн грн. Эта сумма была перечислена с августа 2019 года по апрель включительно 2020 года. А с субподрядчиков за этот же период собрали 318 млн грн «черного нала».

Нардеп предполагает, что после того, как Андрей Ермак пришел к власти, то все дела против Комарницкого замяли, а он стал полноправным «смотрящим» в Киеве. По словам Лероса, он работает через фирмы ООО «ЭКО-СТРОЙ-ТРЕЙД», ООО «Адамант Инвест», ООО «Центр развития экономики и права», ПАО «Всеукраинский научно-исследовательский институт аналитического приборостроения», ООО «Варда», ООО «Форма», ООО «Скайбуд» и ООО «Проектная организация Укрстрой».

Сейчас Комарницкий якобы курирует строительную отрасль, землю, архитектуру, медицину, энергетические предприятия города. К своей записи Лерос добавил «один из 50 документов Комарницкого по ГП «Украинская студия хроникально-документальных фильмов».

Напомним, нардеп Лерос заявлял, что глава Офиса президента Андрей Ермак и мэр Киева Виталий Кличко якобы поделили районы столицы в вопросе кадровых назначений.