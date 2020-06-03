Ответственность пешеходов за нарушение ПДД могут усилить

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Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект № 2697, который предусматривает усиление ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

За соответствующее решение проголосовали 277 народных избранников, против — четыре. 67 депутатов воздержались. Об этом сообщается на сайте Рады.

В пояснительной записке законопроекта его авторы отмечают, что в ситуации с размерами штрафов за нарушение ПДД наблюдается «резкий уровень несоответствия» в отношении участников дорожного движения.

Уровень ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения явно не соответствует уровню общественной опасности совершенных ими действий, размера и характера ущерба, — отмечается в пояснительной записке.

Кроме повышения размеров штрафов для пешеходов, законопроект предлагает изъять из ч. 1 ст. 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях такой вид административного взыскания в виде предупреждения.

Также Рада голосами 271 народных избранников сегодня поддержала за основу законопроект № 2694, который предлагает обязать пешеходов использовать в темное время суток или в условиях недостаточной видимости световозвращающие элементы, такие как лента, жилет или наклейка.

За нарушение этой обязанности для пешеходов предлагается установить наказание в виде предупреждения или штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан (51 грн).

Также Рада сегодня поддержала в первом чтении законопроект № 2696, который предлагает обязать участников дорожного движения в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пользоваться специальными жилетами со светоотражающими элементами или носить одежду со светоотражающими элементами.

Кроме того, законопроект предлагает усилить ответственность водителей и пассажиров за нарушение правил пользования ремнями безопасности, мотошлемами или специальными жилетами со светоотражающими элементами.