Новости образования: Зеленский создал орган для популяризации высшего образования и точных наук, фото — ЗН

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по вопросам высшего образования в Украине. Об этом говорится в указе главы государства № 210 от 3 июня. В нем предусмотрены и меры по популяризации высшего образования и изучения точных наук.

Совет по вопросам развития высшего образования в Украине будет работать как консультативно-совещательный орган при президенте Украины.

В тексте указа Зеленский обязал Кабмин обеспечить разработку и утверждение до 1 ноября 2020 года стратегии развития высшего образования на 2021 — 2031 годы. До 1 декабря 2020 года создадут государственную программу развития научно-исследовательской инфраструктуры и программу восстановления и развития сети общежитий для студентов.

До 1 сентября Национальный институт стратегических исследований, Национальная академия наук Украины и Национальная академия педагогических наук обязаны утвердить план мероприятий по популяризации естественных наук и математики, а также план мероприятий по популяризации получения высшего образования в Украине для иностранцев.

Зеленский вчера принимал на Банковой представителей университетов страны. Он объяснил, что задачей Совета по вопросам высшего образования станет совершенствование качества и содержания высшего образования в Украине и подготовка предложений по совершенствованию законодательства. Президент выделил в этом смысле обеспечение финансовой автономии высших учебных заведений, создание механизма привлечения частных инвестиций.

Зеленский пообещал в ближайшее время встретиться и с представителями дошкольного, среднего и профессионально-технического образования.

«Ракурс» сообщал, что в конце апреля Кабмин определился с тем, как будет реализовывать государственную политику в сфере профессионально-технического образования.