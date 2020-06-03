Зеленський створив орган для популяризації вищої освіти і точних наук в Україні, фото — ДТ

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський створив Раду з питань вищої освіти в України. Про це йдеться в указі глави держави № 210 від 3 червня. У ньому передбачаються й заходи щодо популяризації вищої освіти та вивчення точних наук.

Рада з питань розвитку вищої освіти в Україні працюватиме як консультативно-дорадчий орган при президентові України.

У тексті указу Зеленський зобов’язав Кабмін забезпечити розроблення та затвердження до 1 листопада 2020 року стратегії розвитку вищої освіти на 2021 — 2031 роки. До 1 грудня 2020 року створять державну програму розвитку науково-дослідницької інфраструктури і програму відновлення та розбудови мережі гуртожитків для студентів.

До 1 вересня Національний інститут стратегічних досліджень, Національна академія наук України і Національна академія педагогічних наук зобов’язані затвердити план заходів щодо популяризації природничих наук та математики і план заходів щодо популяризації здобуття вищої освіти в Україні для іноземців.

Зеленський учора приймав на Банковій представників університетів країни. Він пояснив, що завданням Ради з питань вищої освіти буде вдосконалення якості та змісту вищої освіти в Україні і підготовка пропозицій для вдосконалення законодавства України у цій галузі. Президент виокремив у цьому сенсі забезпечення фінансової автономії закладів вищої освіти, створення механізму залучення приватних інвестицій.

Зеленський пообіцяв найближчим часом зустрітися і з представниками дошкільної, середньої та професійно-технічної освіти.

«Ракурс» повідомляв, що наприкінці квітня Кабмін визначився з тим, як буде реалізовувати державну політику у сфері професійно-технічної освіти.