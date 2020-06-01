Дело судьи навеселе. Фото: Pixabay

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Высший совет правосудия рассмотрел несколько дисциплинарных дел судей, в отношении которых был составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения).

Основанием для открытия дисциплинарных дел судей был как непосредственно факт управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, так и действия судей, связанные с таким административным правонарушением.

В нескольких случаях видео, на котором зафиксировано общение судей с патрульными полицейскими, было размещено в интернете и СМИ и вызвало значительный общественный резонанс, негативную оценку общественности моральных и этических принципов и качеств личности судьи, который от имени государства Украина уполномочен властью осуществлять правосудие. Все это имело негативное влияние на авторитет судебной власти в обществе.

Дело судьи Макаровского районного суда Киевской области Владислава Оберемко

6 апреля 2016 года ВСЮ рассмотрел рекомендацию Высшей квалификационной комиссии судей Украины о внесении представления об увольнении Владислава Оберемко с должности судьи Макаровского районного суда Киевской области за нарушение присяги. Основанием для обращения послужило размещение в СМИ видеоматериалов об инциденте, который произошел в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года при участии судьи.

Судья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на требования работника Госавтоинспекции, остановился только после преследования его сотрудниками ГАИ. С ними он вел себя агрессивно, использовал нецензурную лексику, отказался предъявить документы на автомобиль и право управления им, угрожал огнестрельным оружием и связями в органах прокуратуры. На видео также зафиксировано, как судья Оберемко подтвердил, что употреблял алкоголь, при этом уклонился от прохождения медицинского освидетельствования.

В отношении судьи был составлен протокол за управление авто в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение требования об остановке. Постановлением Святошинского районного суда города Киева по делу судьи Оберемко он был признан виновным в совершении указанных правонарушений, на него наложено административное взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год. В отношении судьи Оберемко также было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (угроза в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Комиссия приняла во внимание и обстоятельства, изложенные в представлении председателя апелляционного суда Киевской области Алексея Данилова, где указано, что судья Оберемко не соблюдал морально-этические принципы поведения судьи не только во время упомянутого инцидента. Он и раньше допускал нарушения в части обеспечения справедливого и беспристрастного рассмотрения дела, пренебрежительно относился к гражданам и злоупотреблял правами председательствующего в судебном процессе.

ВСП единогласно поддержал рекомендацию ВККСУ и принял решение внести представление президенту Украины об увольнении Владислава Оберемко с должности судьи Макаровского районного суда Киевской области за нарушение присяги. Указом главы государства Оберемко освобожден от должности судьи.

Дело судьи Одесского окружного административного суда Олега Глуханчука

19 июля 2017 года Третьей дисциплинарной палатой ВСП принято решение о привлечении судьи Одесского окружного административного суда Олега Глуханчука, который является также председателем этого суда, к дисциплинарной ответственности в виде внесения представления о временном отстранении от правосудия на шесть месяцев с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи. Кроме того, с обязательным направлением судьи в Национальную школу судей Украины для прохождения курса повышения квалификации с последующим квалификационным оцениванием для подтверждения способности судьи отправлять правосудие.

11 февраля 2017 года судья Глуханчук управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и использовал ненормативную лексику в общении с работниками патрульной полиции. В дальнейшем председатель Одесского окружного административного суда распространял через пресс-службу суда ложные сведения об обстоятельствах инцидента, в частности о том, что он не управлял автомобилем.

ВСП пришел к выводу, что судью следует привлечь к дисциплинарной ответственности и применить к нему наказание в виде представления о временном отстранении от отправления правосудия сроком на шесть месяцев. Кроме того, лишить доплат и направить на повышение квалификации с последующим квалификационным оцениванием для подтверждения способности отправлять правосудие.

Дело судьи Васильковского горрайонного суда Киевской области Сергея Корниенко

Высший совет правосудия 13 мая 2020 года уволил судью Васильковского горрайонного суда Киевской области Сергея Корниенко, который совершил наезд на пешехода, в результате чего тот скончался на месте ДТП.

12 декабря 2017 года Корниенко, управляя автомобилем марки Land Rover Freelander, двигаясь по улице Васильковской в Киеве, совершил ДТП, в результате которого пешеход скончался от полученных травм. Тест на употребление алкоголя судья пройти отказался. Согласно заключению медицинского осмотра, находился в состоянии алкогольного опьянения (выявлено 1,79 промилле алкоголя, то есть содержание алкоголя был почти в девять раз выше допустимого).

Высший совет правосудия решил уволить Корниенко с должности судьи Васильковского горрайонного суда Киевской области на основании п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституции Украины.

Дело судьи Пятого апелляционного административного суда Дмитрия Запорожана

На судью Дмитрия Запорожана жаловались из-за неэтичного поведения во время общения с патрульными полицейскими. Согласно протоколу об административном правонарушении от 27 мая 2019 года, судья, управляя автомобилем марки Mercedes-Benz, не справился с управлением, в результате чего наехал на припаркованный автомобиль марки Nissan Juke, что зафиксировано камерами наружного наблюдения. Вместо того чтобы вызвать патрульную полицию для составления протокола об административном правонарушении, судья покинул место происшествия.

Патрульная полиция безрезультатно пыталась вызвать Дмитрия Запорожана для составления протокола, однако он проигнорировал все шесть отправленных ему сообщений от Управления патрульной полиции в Одесской области.

27 мая 2019 года около дома, в котором проживает судья и возле которого произошло ДТП, состоялся разговор работников патрульной полиции с Запорожаном, впоследствии расцененный как поведение, порочащее звание судьи. Соответствующее видео было размещено в интернете и СМИ и получило значительный общественный резонанс.

По результатам рассмотрения дисциплинарного дела судьи Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия пришла к выводу, что 27 мая 2019 года судья Запорожан во время общения с работниками патрульной полиции крайне пренебрежительно и грубо высказывался в адрес сотрудников полиции. Таким образом судья допустил поведение, подрывающее авторитет правосудия, в частности в вопросах морали, соблюдения других норм судейской этики и стандартов поведения, которые обеспечивают общественное доверие к суду. При этом судья вел себя высокомерно и вызывающе, что указывает на грубый характер нарушения.

Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия пришла к выводу, что пропорциональным и единственно необходимым является применение к судье Пятого апелляционного административного суда Запорожану дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности.

Дело судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Валентина Сердюка

22 мая 2020 года Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассмотрела дело судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Валентина Сердюка, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, давал недостоверные показания, чтобы избежать ответственности, и привлекал к решению дела других лиц.

2 марта 2019 года Сердюк, двигаясь по улице Светлой в г. Киеве, был пьян. От прохождения освидетельствования отказался. Сердюк был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 130 КУоАП, на него наложено взыскание в виде штрафа в размере 10 200 грн с лишением права управлять транспортными средствами сроком на один год.

Постановление суда первой инстанции обжаловал защитник судьи Сердюка. Но апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Суд согласился с выводами суда первой инстанции о признании доказанным совершения административного правонарушения и указал на недостоверность показаний Сердюка при рассмотрении дела судьи о том, что он не управлял указанным выше автомобилем. Принято решение привлечь судью Сердюка к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности судьи.