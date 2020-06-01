Справа судді напідпитку. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2647-sprava-suddi-napidpytku-za-kermom-p-yat-istoriy-p-yanyh-suddiv.html

Ракурс

Вища рада правосуддя розглянула кілька дисциплінарних справ суддів, стосовно яких був складений протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння).

Підставою відкриття дисциплінарних справ суддів був як безпосередньо факт керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, так і дії суддів, пов’язані з таким адміністративним правопорушенням.

У кількох випадках відео, на якому зафіксовано спілкування суддів з патрульними поліцейськими, було розміщене в інтернеті та ЗМІ і спричинило значний суспільний резонанс, викликало негативну оцінку громадськості щодо моральних та етичних принципів і якостей особи судді, який від імені держави Україна уповноважений владою здійснювати правосуддя. Все це мало негативний вплив на авторитет судової влади у суспільстві.

Справа судді Макарівського районного суду Київської області Владислава Оберемка

6 квітня 2016 року ВРЮ розглянула рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про внесення подання про звільнення Владислава Оберемка з посади судді Макарівського районного суду Київської області за порушення присяги. Підставою для звернення слугувало розміщення у ЗМІ відеоматеріалів про інцидент, що стався у ніч з 27 на 28 лютого 2015 року за участі судді.

Суддя, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, попри вимоги працівника Державтоінспекції, зупинився лише після переслідування його працівниками ДАІ. З ними він поводився агресивно, використовував нецензурну лексику, відмовився надати документи на автомобіль і право керування ним, погрожував вогнепальною зброєю і зв’язками в органах прокуратури. На відео також зафіксовано, як суддя Оберемко підтвердив, що вживав алкоголь, при цьому ухилився від проходження медичного огляду.

Стосовно судді був складений протокол за керування авто у стані алкогольного сп’яніння і невиконання вимоги про зупинку. Постановою Святошинського районного суду міста Києва у справі судді Оберемка його було визнано винним у вчиненні зазначених правопорушень і накладено адміністративне стягнення у виді позбавлення права керування транспортними засобами строком на один рік. Стосовно судді Оберемка також було порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 (погроза щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Комісія взяла до уваги і обставини, викладені у поданні голови апеляційного суду Київської області Олексія Данілова, де зазначено, що суддя Оберемко не дотримувався морально-етичних принципів поведінки судді не лише під час згаданого інциденту. Він і раніше припускався порушень у частині забезпечення справедливого та безстороннього розгляду справи, зневажливо ставився до громадян і зловживав правами головуючого у судовому процесі.

ВРП одноголосно підтримала рекомендацію ВККСУ і ухвалила рішення внести подання президентові України про звільнення Владислава Оберемка з посади судді Макарівського районного суду Київської області за порушення присяги. Указом глави держави Оберемка звільнено з посади судді.

Справа судді Одеського окружного адміністративного суду Олега Глуханчука

19 липня 2017 року Третьою дисциплінарною палатою ВРП прийнято рішення про притягнення судді Одеського окружного адміністративного суду Олега Глуханчука, який є також головою цього суду, до дисциплінарної відповідальності у виді внесення подання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя на шість місяців із позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді. Крім того, з обов’язковим направленням судді до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації та подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя.

11 лютого 2017 року суддя Глуханчук керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та використовував ненормативну лексику у спілкуванні з працівниками патрульної поліції. В подальшому голова Одеського окружного адміністративного суду поширював через прес-службу суду неправдиві відомості про обставини інциденту, зокрема щодо того, що він не керував автомобілем.

ВРП дійшла висновку, що суддю слід притягнути до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього стягнення у виді подання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя строком на шість місяців. Крім того, позбавити доплат і спрямувати на підвищення кваліфікації з подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності здійснювати правосуддя.

Справа судді Васильківського міськрайонного суду Київської області Сергія Корнієнка

Вища рада правосуддя 13 травня 2020 року звільнила суддю Васильківського міськрайонного суду Київської області Сергія Корнієнка, який вчинив наїзд на пішохода, внаслідок чого той помер на місці ДТП.

12 грудня 2017 року Корнієнко, керуючи автомобілем марки Land Rover Freelander, рухаючись по вулиці Васильківській в місті Києві, вчинив ДТП, внаслідок якого пішохід помер від отриманих травм. Тест на вживання алкоголю суддя пройти відмовився. Згідно з висновком медичного огляду, перебував у стані алкогольного сп’яніння (виявлено 1,79 проміле алкоголю, тобто вміст алкоголю був майже у дев’ять разів вищим за допустимий).

Вища рада правосуддя вирішила звільнити Корнієнка з посади судді Васильківського міськрайонного суду Київської області на підставі п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституції України.

Справа судді П’ятого апеляційного адміністративного суду Дмитра Запорожана

На суддю Дмитра Запорожана скаржились через неетичну поведінку під час спілкування з патрульними поліцейськими. Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення від 27 травня 2019 року, суддя, керуючи автомобілем марки Mercedes-Benz, не впорався з керуванням, внаслідок чого наїхав на припаркований автомобіль марки Nissan Juke, що зафіксовано камерами зовнішнього спостереження. Замість того щоб викликати патрульну поліцію для складення протоколу про адміністративне правопорушення, суддя залишив місце події.

Патрульна поліція безрезультатно намагалася викликати Дмитра Запорожана для складання протоколу, проте він проігнорував всі шість відправлених йому повідомлень від Управління патрульної поліції в Одеській області.

27 травня 2019 року біля будинку, в якому проживає суддя та біля якого і сталася ДТП, відбулася розмова працівників патрульної поліції із Запорожаном, згодом розцінена як поведінка, що порочить звання судді. Відповідне відео було розміщене в інтернеті та ЗМІ і набуло значного суспільного резонансу.

За результатами розгляду дисциплінарної справи судді Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що 27 травня 2019 року суддя Запорожан під час спілкування з працівниками патрульної поліції вкрай зневажливо та грубо висловлювався на адресу працівників поліції. Таким чином суддя допустив поведінку, що підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду. При цьому суддя поводився зверхньо та зухвало, що вказує на грубий характер порушення.

Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що пропорційним та єдино необхідним є застосування до судді П’ятого апеляційного адміністративного суду Запорожана дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади.

Справа судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду Валентина Сердюка

22 травня 2020 року Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглянула справу судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду Валентина Сердюка, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, давав недостовірні показання, щоб уникнути відповідальності, і залучав до вирішення справи інших осіб.

2 березня 2019 року Сердюк, рухаючись вулицею Світлою у м. Києві, був напідпитку. Від проходження огляду відмовився. Сердюка було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП та накладено на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 10 200 грн із позбавленням права керувати транспортними засобами строком на один рік.

Постанову суду першої інстанції оскаржив захисник судді Сердюка. Та апеляційну скаргу залишено без задоволення. Суд погодився з висновками суду першої інстанції про визнання доведеним вчинення адміністративного правопорушення та наголосив на недостовірності показань Сердюка під час розгляду справи судді про те, що він не керував зазначеним вище автомобілем. Прийнято рішення притягнути суддю Сердюка до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді звільнення з посади судді.

Оксана ЛИСЕНКО, начальник управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності секретаріату Вищої ради правосуддя