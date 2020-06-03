Відповідальність пішоходів за порушення ПДР можуть посилити

https://racurs.ua/ua/n139188-rada-pidtrymala-posylennya-vidpovidalnosti-pishohodiv-za-porushennya-pdr.html

Ракурс

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроект № 2697, який передбачає посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху (ПДР).

За відповідне рішення проголосували 277 народних обранців, проти — чотири. 67 депутатів утрималися. Про це повідомляється на сайті Ради.

В пояснювальній записці законопроекту його автори наголошують, що у ситуації з розмірами штрафів за порушення ПДР спостерігається «різкий рівень невідповідності» щодо учасників дорожнього руху.

Рівень відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху явно не відповідає рівню суспільної небезпеки вчинюваних ними дій та розміру і характеру шкоди, — наголошується в пояснювальній записці.

Окрім значного підвищення розмірів штрафів для пішоходів, законопроект також пропонує вилучити з ч. 1 ст. 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення такий вид адміністративного стягнення як попередження.

Також Рада голосами 271 народних обранців сьогодні підтримала за основу законопроект № 2694, який пропонує зобов’язати пішоходів використовувати в темний час доби чи в умовах недостатньої видимості світлоповертальні елементи, такі як стрічка, жилет або наклейка.

За порушення цього обов’язку для пішоходів пропонується встановити покарання у виді попередження або штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 грн).

Також Рада сьогодні підтримала в першому читанні законопроект № 2696, котрий пропонує зобов’язати учасників дорожнього руху в темний час доби чи в умовах недостатньої видимості користуватися спеціальними жилетами із світлоповертальними елементами або носити одяг зі світлоповертальними елементами.

Крім того, законопроект пропонує посилити відповідальність водіїв та пасажирів за порушення правил користування ременями безпеки, мотошоломами або спеціальними жилетами із світлоповертальними елементами.