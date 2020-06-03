Нардеп Гео Лерос. Фото: supportyourart.com

https://racurs.ua/ua/n139190-leros-peredav-nabu-dokazy-korupciynyh-diy-iermaka-tyschenka-ta-komarnyckogo-dokument.html

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Гео Лерос, народний депутат від «Слуги народу», заявив, що глава Офісу президента Андрій Єрмака, народний депутат Микола Тищенко та колишній депутат Київради Денис Комарницький причетні до корупції.

Лерос стверджує, що передав у Національне антикорупційне бюро України відомості, які свідчать про корупційну діяльність цих осіб. Зокрема, детективи отримали копію комп’ютера Комарницького з великим об'ємом інформації. Про це нардеп 3 червня написав на власній сторінці у Facebook.

За словами парламентаря, Тищенко та Єрмак причетні до оборудки щодо будівництва Подільсько-Воскресенського мосту в Києві. Стверджує, що в 2016 році компанія «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», у якій кінцевими бенефіціарами є Комарницький, Сергій Кучер і Микитась, через підставну особу виграла тендер на будівництво частини Подільсько-Воскресенського моста. До цієї фірми також мають відношення сестра нардепа Тищенка Юлія та її чоловік Герман Блінов. Також Комарницький разом з Аллою Шлапак були керівниками виборчого штабу представника «Слуги народу» Тищенка в минулому році.

Парламентар пише, що фірма «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» залучає на всі роботи субпідрядні організації з обов’язковим «відкатом». За інформацією Лероса, компанія отримала з столичного бюджету 1 млрд 167 млн грн. Ця сума була перерахована з серпня 2019 року по квітень включно 2020 року. А з субпідрядників за цей же період зібрали 318 млн грн «чорної готівки».

Нардеп припускає, що після того, як Андрій Єрмак прийшов до влади, то всі справи проти Комарницького зам’яли, а він став повноправним «смотрящим» у Києві. За словами Лероса, він працює через фірми ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», ТОВ «Адамант Інвест», ТОВ «Центр розвитку економіки і права», ПАТ «Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування», ТОВ «Варда», ТОВ «Форма», ТОВ «Скайбуд» та ТОВ «Проектна організація Укрбуд».

Наразі Комарницький начебто курирує будівельну галузь, землю, архітектуру, медицину, енергетичні підприємства міста. До свого допису Лерос додав «один із 50 документів Комарницького за ДП «Українська студія хронікально-документальних фільмів».

Нагадаємо, нардеп Лерос заявляв, що голова Офісу президента Андрій Єрмак та мер Києва Віталій Кличко нібито поділили райони столиці в питанні кадрових призначень.