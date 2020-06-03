Кабмін пропонує Раді звільнити Пристайка та призначити Ткаченка міністром культури

В уряді можуть відбутися кадрові перестановки, фото: прес-служба уряду

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Кабінет міністрів сьогодні подав до Верховної Ради кілька проектів постав щодо кадрових змін в уряді.

Наразі ці постанови перебувають на розгляді. Про це повідомляється на сайті Ради.

Зокрема, постановою № 3583 пропонується звільнити Вадима Пристайка з посади Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Постановою № 3584 на цю посаду замість Пристайка пропонується призначити Ольгу Стефанишину.

Нардепа зі «Слуги народу» Олександра Ткаченка постановою № 3585 пропонується призначити на посаду Міністра культури та інформаційної політики.

Міністром захисту довкілля та природних ресурсів України постановою № 3586 уряд пропонує призначити Романа Абрамовського.

Спікер парламенту Дмитро Разумков під час сьогоднішнього засідання Ради повідомив, що ці постанови сьогодні мають опрацювати в комітетах, щоб завтра народні депутати вже змогли за них проголосувати.

Нагадаємо, ініціативу щодо висування Ткаченка та Стефанишиної на ці посади парламентська фракція «Слуга народу» підтримала 1 червня.