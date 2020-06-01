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Ракурс
Александр Ткаченко. Фото: LIGA.net

«1+1» в Минкультуры: «слуга» Ткаченко станет министром

1 июн 2020, 19:33
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В Кабинете министров грядут кадровые изменения. Во время сегодняшнего заседания фракции «Слуга народа» обсуждались кадровые вопросы в Кабмине. Фракция поддержала кандидатуру бывшего гендиректора «1+1» Александра Ткаченко на должность министра культуры Украины.

Об этом сообщил в Telegram-канале нардеп Александр Качура.

Кроме того, на совещании была утверждена кандидатура вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции. Фракция проголосовала за Ольгу Стефанишину, которая занимает должность генерального директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Вадим Пристайко, который в настоящее время занимает пост вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции, может быть назначен послом Украины в Великобритании.



Также фракцией одобрен на должность судьи Конституционного суда Кичун Виктор Иванович, который займет место подавшего в отставку Мельника.

Как ранее писал «Ракурс», Ткаченко заявил о своем желании принять участие в праймериз партии по выбору кандидата на пост мэра Киева.

Источник: Ракурс


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