Александр Ткаченко. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n139102-1-1-v-minkultury-sluga-tkachenko-stanet-ministrom.html

Ракурс

В Кабинете министров грядут кадровые изменения. Во время сегодняшнего заседания фракции «Слуга народа» обсуждались кадровые вопросы в Кабмине. Фракция поддержала кандидатуру бывшего гендиректора «1+1» Александра Ткаченко на должность министра культуры Украины.

Об этом сообщил в Telegram-канале нардеп Александр Качура.

Кроме того, на совещании была утверждена кандидатура вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции. Фракция проголосовала за Ольгу Стефанишину, которая занимает должность генерального директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Вадим Пристайко, который в настоящее время занимает пост вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции, может быть назначен послом Украины в Великобритании.

Также фракцией одобрен на должность судьи Конституционного суда Кичун Виктор Иванович, который займет место подавшего в отставку Мельника.

Как ранее писал «Ракурс», Ткаченко заявил о своем желании принять участие в праймериз партии по выбору кандидата на пост мэра Киева.