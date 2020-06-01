Детей привлекают в участии в боевых действиях на Донбассе, фото: ТСН

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Ракурс

На Донбассе главари контролируемых Россией боевиков с 2014 года неоднократно привлекали несовершеннолетних к участию в боевых действиях против украинских военных формирований.

Сведения об очередных фактах нарушения законов и обычаев войны в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса) Департамент Офиса генпрокурора по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, внес в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Осуществлять досудебное расследование в уголовном производстве поручено Главному управлению СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В ведомстве отмечают, что Россия, как и Украина, ратифицировала Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, ст. 4 которого требует, чтобы государства-участники обеспечили неучастие в военных действиях лиц, не достигших 18-летнего возраста.

Отмечается, что на сегодня уже 29 несовершеннолетних граждан Украины осуждены за участие в боевых действиях в составе формирований боевиков.

Так, в сентябре 2014 года главари одного из формирований привлекли 16-летнего несовершеннолетнего, которому выдали огнестрельное оружие и отправили охранять захваченное боевиками здание Управления СБУ в Донецкой области.

Этого несовершеннолетнего также привлекали к непосредственному участию в боевых действиях против украинских военных в районе Донецкого аэропорта. Приговором суда он осужден к лишению свободы на срок 3 года 2 месяца.

Напомним, в 2016 году в СБУ сообщали о создании боевиками в городе Ровеньки детского диверсионного подразделения из детей в возрасте от 12 до 16 лет.