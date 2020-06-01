Дітей залучають у участі в бойових діях на Донбасі, фото: ТСН

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На Донбасі ватажки контрольованих Росією бойовиків з 2014 року неодноразово залучали неповнолітніх осіб до участі в бойових діях проти українських військових формувань.

Відомості про чергові факти порушення законів та звичаїв війни у ході збройного конфлікту на сході України (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу) Департамент Офісу генпрокурора щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено Головному управлінню СБУ в Донецькій та Луганській областях.

У відомстві наголошують, що Росія, як і Україна, ратифікувала Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах, ст. 4 якого вимагає, щоб держави-учасниці забезпечили неучасть у військових діях осіб, які не досягли 18-річного віку.

Зазначається, що на сьогодні вже 29 неповнолітніх громадян України засуджено за участь у бойових діях у складі формувань бойовиків.

Так, у вересні 2014 року ватажки одного з формувань залучили 16-річного неповнолітнього, якому видали вогнепальну зброю та відправили охороняти захоплену бойовиками будівлю Управління СБУ в Донецькій області.

Цього неповнолітнього також залучали до безпосередньої участі у бойових діях проти українських військових в районі Донецького аеропорту. Вироком суду його засуджено до позбавлення волі на строк 3 роки 2 місяці.

Нагадаємо, у 2016 році в СБУ повідомляли про створення бойовиками в місті Ровеньки дитячого диверсійного підрозділу з дітей віком від 12 до 16 років.