Дмитро Разумков. Фото: Znaj.ua

https://racurs.ua/ua/n139100-razumkov-rozpoviv-yak-v-yogo-deklaraciyi-z-yavylysya-27-mln-grn.html

Ракурс

Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, повідомив, що зазначену в його декларації суму 26,7 млн ​​грн він позичив громадянину Олегу Галушку. Спікер уточнив, що позичив гроші в 2016 році, коли ще займався бізнесом і не мав відношення до політики.

Про це Разумков заявив під час брифінгу.

На думку політика, дана боргова операція була проведена абсолютно законно, а також була відображена в його попередній декларації.

Разумков впевнений, що Національне агентство з питань запобігання корупції та Державна податкова служба перевірять його декларацію і розберуться у цьому питанні.

Спікер додав, що Олег Галушко досі не повернув йому гроші.

Як відомо, Разумков 29 травня подав електронну декларацію про доходи за 2019 рік. У документі зазначено, що спікер зайняв третій особі грошові кошти в сумі 26 млн 702 тис. 83 грн.

Як раніше писав «Ракурс», глава Офісу президента України Андрій Єрмак володіє частками у низці компаній, які належать російському бізнесменові Рахаміму Емануїлову.