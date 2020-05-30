Декларація Медведчука: нардеп володіє фрагментом Біблії Гутенберга, фото — Думська

https://racurs.ua/ua/n139015-deklaraciya-medvedchuka-nardep-volodiie-fragmentom-bibliyi-gutenberga.html

Ракурс

Декларація Віктора Медведчука змусила науковців звернутися до нього із проханням показати фрагмент Біблії Йоганеса Гутенберга.

Як виявилося, Медведчук задекларував володіння фрагментом першої в історії людства друкованої книги, про який не знали навіть вчені.

Зі 180 перших в історії людства друкованих книг збереглися тільки 49. Майже всі Біблії Гутенберга нині перебувають в провідних бібліотеках світу (Бібліотека Конгресу у Вашингтоні, Національна бібліотека в Парижі, лондонська British Library або Університетська бібліотека Геттінгена), а перші друковані книги годі відшукати на ринку антикваріату, повідомляє DW.

Востаннє Біблію Гутенберга продали на аукціоні в Японії 20 років тому. Ціна могла досягнути кількох десятків мільйонів доларів. Два примірники першої в історії друкованої книги кілька років тому знайшлися в Москві. Туди їх вивезли з Лейпцига після Другої світової війни разом з трьома тисячами інших німецьких стародруків. Росія 70 років мовчала про долю цих унікальних екземплярів.

Питання про рідкісний фрагменті Біблії, який задекларував Медведчук, озвучив керівник Інституту світової літератури і друкованих медіа при університеті імені Гутенберга в Майнці професор Штефан Фюссель. Він назвав книгу Гутенберга віхою в історії комунікацій.

Цей раритет не єдиний в декларації та колекції Медведчука. Його сім’я володіє кількома десятками книг чи друкованих видань XVI-XVIII століття, колекцією з 3811 книг XIX століття. В Медведчука є перше видання «Кобзаря» Шевченка, «Ревізора» і «Мертвих душ» Гоголя, «Євгенія Онєгіна» Пушкіна.

Дружині політика Оксані Марченко і самому Медведчуку належить колекція цінних картин та ікон.

Глава ОПЗЖ володіє вісьмома авто, а у Марченко їх 11.