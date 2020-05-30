Облігації, акції і торгові марки: Зеленський розповів скільки заробив торік, фото — ОП

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Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2019 рік. Торік доходи глави держави та членів його родини склали 28,6 млн грн.

Родина Зеленських сплатила до бюджету 3,6 млн грн. податків. Декларація сьогодні з’явилася у відкритому доступі на сайті НАЗК.

З травня по грудень 2019 року Зеленський отримав 208,8 тис. грн зарплати. Родина президента отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 5,1 млн грн і придбала облігації на 5,2 млн грн.

Зеленський задекларував 4,4 млн грн від продажу квартири дружини в Києві. Сім’я президента продала також корпоративні права 12 підприємств родині Сергія Шефіра (помічника глави держави) на 246,1 тис. грн. Як пише сайт Офісу президента, Зеленський позбувся й акцій компанії Green Family LTD, а також чотирьох торгових марок, які були зареєстровані у Росії, корпоративних прав у іноземних компаніях Vilhar Holdings Limited та Aldorante Limited.

Президент і надалі є власником торгових марок «Слуга народу», а також «Вечірній квартал».

Компанія Price Waterhouse Coopers оцінила вартість останньої у 45,8 млн грн. Торгова марка «Розсміши коміка» коштує 14,6 млн грн. Зеленський отримав роялті від використання торгових марок на 5 млн грн.

Задекларував Зеленський й 3,2 млн грн за надання в оренду квартири у Великій Британії.

У декларації йдеться і про те, що дружина президента Олена Зеленська позичила і повернула Сергію Шефіру торік 5 млн грн.

Зазначена в декларації і скандальна поїздка Зеленських в Оман. Йдеться про те, що вона опачувалася коштом Олени Зеленської, а видатки та правочини членів родини не декларуються.