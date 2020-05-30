Облигации, акции и торговые марки: Зеленский обнародовал декларацию за 2019 год, фото — ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год. В прошлом году доходы главы государства и членов его семьи составили 28,6 млн грн.

Семья Зеленских уплатила в бюджет 3,6 млн грн. налогов. Декларация сегодня появилась в открытом доступе на сайте НАПК.

С мая по декабрь 2019 год Зеленский получил 208,8 тыс. грн зарплаты. Семья президента получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 5,1 млн грн и приобрела облигации на 5,2 млн грн.

Зеленский задекларировал 4,4 млн грн от продажи квартиры жены в Киеве. Семья президента продала также корпоративные права 12 предприятий семье Сергея Шефира (помощника главы государства) на 246,1 тыс. грн. Как пишет сайт Офиса президента, Зеленский остался и без акций компании Green Family LTD, а также четырех торговых марок, зарегистрированных в России, корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.

Президент и сейчас является владельцем торговых марок «Слуга народа», а также «Вечерний квартал».

Компания Pricewaterhouse Coopers оценила стоимость последней в 45,8 млн грн. Торговая марка «Рассмеши комика» стоит 14,6 млн грн. Зеленский получил роялти от использования торговых марок на 5 млн грн.

Задекларировал Зеленский и 3,2 млн грн за предоставление в аренду квартиры в Великобритании. В декларации говорится и о том, что супруга президента Елена Зеленская заняла и вернула Сергею Шефиру в прошлом году 5 млн грн.

Указана в декларации и скандальная поездка Зеленских в Оман. Речь идет о том, что она оплачивалась за счет Елены Зеленской (расходы и сделки членов семьи не декларируются).