Декларация Медведчука: нардеп владеет фрагментом Библии Гутенберга, фото — Думская

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Ракурс

Декларация Виктора Медведчука заставила ученых обратиться к нему с просьбой показать фрагмент Библии Йоганеса Гутенберга.

Как оказалось, Медведчук задекларировал владение фрагментом первой в истории человечества печатной книги, о котором не знали даже ученые.

Из 180 первых в истории человечества печатных книг сохранились только 49. Почти все Библии Гутенберга сейчас находятся в ведущих библиотеках мира (Библиотека Конгресса в Вашингтоне, Национальная библиотека в Париже, лондонская British Library или Университетская библиотека Геттингена), а первые печатные книги не отыскать на рынке антиквариата, сообщает DW.

Последний раз Библию Гутенберга продали на аукционе в Японии 20 лет назад. Цена могла достичь нескольких десятков миллионов долларов. Два экземпляра первой в истории печатной книги несколько лет назад нашлись в Москве. Туда их вывезли из Лейпцига после Второй мировой войны вместе с тремя тысячами других немецких старопечатных книг. Россия 70 лет молчала о судьбе этих раритетов.

Вопрос о редком фрагменте Библии, который задекларировал Медведчук, озвучил руководитель Института мировой литературы и печатных медиа при университете имени Гутенберга в Майнце профессор Штефан Фюссель. Он назвал книгу Гутенберга вехой в истории коммуникаций.

Этот раритет не единственный в декларации и коллекции Медведчука. Его семья владеет несколькими десятками книг или печатных изданий XVI—XVIII вв. ека, коллекцией из 3,8 тыс. книг XIX века. У Медведчуков есть первое издание «Кобзаря» Шевченко, «Ревизора» и «Мертвых душ» Гоголя, «Евгения Онегина» Пушкина.

Жене политика Оксане Марченко и самому Медведчуку принадлежит коллекция ценных картин и икон. Глава ОПЗЖ владеет восемью авто, а у Марченко их 11.