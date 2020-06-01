Протести в США і російський слід: що відбувається

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Протести в США минулими вихідними вилилися у погроми, затримання понад 4 тис. осіб і введення в ряді штатів нацгвардії, а також комендантської години. Все почалося 25 травня в Міннеаполісі (штат Міннесота), коли 46-річний афроамериканець Джордж Флойд був затриманий на вулиці — його тримали четверо копів. Перехожі зробили відеозапис цього інциденту, під час якого офіцер притиснув коліном шию Флойда і протримав так близько восьми хвилин. Афроамериканець багато разів просив правоохоронців «послабити хватку», однак цього не сталося. Згодом чоловік помер.

Наступного дня відео затримання стало вірусним — воно швидко поширилося соцмережами. У Міннеаполісі почався мирний протест в рамках руху проти поліцейського насильства «Життя темношкірих має значення» (Black Lives Matter). Глава поліції звільнив всіх чотирьох поліцейських, ФБР почало розслідування, проте цього виявилося недостатньо — ситуація загострилася і переросла в безпрецедентні протести в більшій половині штатів. Владі довелося мобілізувати національну гвардію, у багатьох штатах і містах зараз діє надзвичайний стан, запроваджена комендантська година. Мирні протести переросли в погроми, підпали, мародерство.

У ніч з 26 на 27 травня демонстранти розбивали і розмалювали поліцейські машини і будинки копів. Поліція застосувала сльозогінний газ — це ще більше погіршило ситуацію.

27 травня нові протести почалися в інших містах США, включаючи Лос-Анджелес і Мемфіс. У Лос-Анджелесі протестувальники перекрили одну з важливих магістралей.

28 травня губернатор Міннесоти задіяв нацгвардію для усунення заворушень. 29 травня президент США Дональд Трамп висунув ультиматум учасникам протесту. Він назвав їх головорізами і додав, що «коли починається мародерство, починається стрілянина». Того ж дня був арештований поліцейський, який затримував Флойда.

На вихідних демонстранти вийшли на вулиці Атланти, руйнуючи вітрини магазинів. У Детройті загинув один з протестувальників. У Далласі і Нью-Йорку відбулися бійки з поліцією. З’явилися поранені з обох сторін. У Нью-Йорку також затримали доньку мера.

В хід пішли запальні суміші, сльозогінний газ і перцеві спреї. Збільшилися арешти протестувальників. У Вашингтоні перед Білим домом зібрався величезний натовп мітингувальників, секретна служба закрила будівлю і відвела Трампа в бункер.

Тим часом в Міннеаполісі влада попросила місцевих мешканців залишатися вдома і не виходити на вулицю, запровадивши комендантську годину. Мер Міннеаполіса заявив в Твіттер, що владі доводиться протистояти «white supremacists (прихильникам концепції переваги білих), членам організованих злочинних угруповань, провокаторам з інших штатів і навіть, ймовірно, іноземним гравцям, які хочуть дестабілізувати ситуацію у США».

31 травня щонайменше п’ятеро протестувальників загинули в Індіанаполісі, Чикаго, Сант-Луїсі, Детройті. За вихідні поліція заарештувала не менше 4,1 тис. ротестувальників. Через заворушення закрилися магазини Apple, а багато торгових центрів були розгромлені.

У свою чергу, колишня співробітниця адміністрації Обами висловила підозри на адресу Росії. За словами екс-радника Обами з нацбезпеки Сьюзан Райс, у перетворенні масових протестів проти расизму в безлади простежується почерк російських спецслужб.

Спроби екстремістів перехопити протест і перетворити його у щось інше — трюк «прямо з російської методички»… Я б не здивувалася, якби вони якимось чином їх фінансували, — наголосила Райс.

Нагадаємо, афроамериканці стали головною мішенню російської кампанії по втручанню в вибори у 2016 році. Співробітники «фабрики тролів» кухаря Путіна Євгенія Пригожина створили безліч груп, зустрічей і рекламних оголошень в Facebook, націлених на чорношкірих. Головний напрямок їхньої «роботи» — рух проти поліцейського насильства Black Lives Matter.





Ми ніколи не втручалися в американські справи і не збираємося втручатися зараз, — традиційно прокоментував прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, расову проблему часто називають «первородним гріхом» США. Хоча багато афроамериканців отримали можливість мати гарну освіту і роботу, проблема нікуди не зникла. Багато з них як і раніше не можуть отримати нормальну освіту, а отже, і гідної роботи. Це штовхає афроамериканців на пошук альтернативних шляхів отримання доходів. Величезне число темношкірих перебувають в місцях позбавлення волі, пише «Європейська правда».