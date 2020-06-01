Протесты в США и российский след: что происходит

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Ракурс

Протесты в США минувшими выходными переросли в погромы, задержание свыше 4 тыс. человек и введение в ряде штатов нацгвардии, а также комендантского часа. Все началось 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота), когда 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан на улице — его удерживали четверо копов. Прохожие сделали видеозапись этого задержания, во время которого офицер прижал коленом шею задержанного и держал около восьми минут. Флойд много раз просил стражей правопорядка «ослабить хватку», этого не произошло. В итоге мужчина умер.

На следующий день видео задержания стало вирусным — оно быстро распространилось в соцсетях. В Миннеаполисе начался мирный протест в рамках движения против полицейского насилия «Жизнь темнокожих имеет значение» (Black Lives Matter). Глава полиции уволил всех четырех полицейских, ФБР начало расследование, однако этого оказалось недостаточно — ситуация накалилась и переросла в беспрецедентные волнения в большей половине штатов. Властям пришлось мобилизовать национальную гвардию, во многих штатах и городах сейчас действует чрезвычайное положение, введен комендантский час. Мирные протесты переросли в погромы, поджоги, мародерство.

В ночь с 26 на 27 мая демонстранты разбивали и разрисовали полицейские машины и дома копов. Полиция применила слезоточивый газ — это еще больше усугубило ситуацию.

27 мая новые протесты начались в других городах США, включая Лос-Анджелес и Мемфис. В Лос-Анджелесе протестующие перекрыли одну из важных магистралей.

28 мая губернатор Миннесоты задействовал Национальную гвардию для устранения беспорядков. 29 мая президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум протестующим. Он назвал их головорезами и добавил, что «когда начинается мародерство, начинается стрельба». В тот же день арестовали полицейского, который задерживал Флойда.

На выходных демонстранты вышли на улицы Атланты, разрушая витрины магазинов. В Детройте погиб один из протестующих. В Далласе и Нью-Йорке произошли потасовки с полицией. Появились раненные с обеих сторон. В Нью-Йорке также арестовали дочь мэра.

В ход пошли зажигательные смеси, слезоточивый газ и перцовые спреи. Увеличились аресты протестующих. В Вашингтоне перед Белым домом собралась огромная толпа митингующих, секретная служба закрыла здание и отвела Трампа в бункер.

Тем временем в Миннеаполисе власти попросили местных жителей оставаться дома и не выходить на улицу, был введен комендантский час. Мэр Миннеаполиса заявил в Твиттер, что властям приходится противостоять «white supremacists (сторонникам концепции превосходства белых), членам организованных преступных группировок, провокаторам из других штатов и даже, возможно, иностранным игрокам, которые хотят дестабилизировать ситуацию в США».

31 мая как минимум пятеро протестующих погибли в Индианаполисе, Чикаго, Сант-Луисе, Детройте. За выходные полиция арестовала не менее 4,1 тыс. протестующих. Из-за беспорядков закрылись магазины Apple, а многие торговые центры были разгромлены.

В свою очередь, бывшая сотрудница администрации Обамы высказала подозрения в адрес России. По словам экс-советника Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс, в превращении массовых протестов против расизма в беспорядки прослеживается почерк российских спецслужб.

Попытки экстремистов перехватить повестку протеста и превратить его во что-то иное — трюк «прямо из российской методички»… Я бы не удивилась, если бы они каким-то образом их финансировали, — подчеркнула Райс.

Напомним, афроамериканцы стали главной мишенью российской кампании по вмешательству в выборы в 2016 году. Сотрудники «фабрики троллей» повара Путина Евгения Пригожина создали множество групп, встреч и рекламных объявлений в Facebook, нацеленных на чернокожих. Главное их направление — движение против полицейского насилия Black Lives Matter.

Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас, — традиционно прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, расовую проблему часто называют «первородным грехом» США. Хотя многие афроамериканцы получили возможность иметь хорошее образование и работу, проблема никуда не делась. Многие по-прежнему не могут получить нормальное образование, а следовательно, и достойной работы. Это толкает их на поиск альтернативных путей получения доходов. Огромное число темнокожих оказывается в местах лишения свободы, пишет «Европейская правда».

В свою очередь, «Голос Америки» отмечает, что авторитарные правительства использовали массовые протесты в США для информатаки на Вашингтон. К примеру, протесты прошли также в Новой Зеландии, Великобритании, Германии, Бразилии, Канаде и других странах. Даже представитель Китая заявил, что беспорядки показывают «серьезность проблемы расизма и полицейского насилия в США», а в Иране призвали американские власти «прекратить насилие против собственного народа и дать людям возможность дышать».