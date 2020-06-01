Турция озвучила дату открытия границ для туристов из Украины. Фото: islam.in.ua

https://racurs.ua/n139097-turciya-ozvuchila-datu-otkrytiya-granic-dlya-turistov-iz-ukrainy.html

Ракурс

Туристический сезон 2020 года в Турции, несмотря на эпидемию коронавируса, все же откроется. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона готова с 1 июля возобновить регулярное авиасообщение с Украиной и принимать украинских туристов.

Об этом турецкий министр сказал во время сегодняшнего телефонного разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Как известно, туристический бизнес в Турции является одним из профильных направлений экономики страны, поэтому турецкие власти заинтересованы в открытии границ для иностранных туристов.

Чавушоглу пообещал, что турецкая сторона создаст все условия для обеспечения безопасности украинцев во время отдыха этим летом.

Как ранее писал «Ракурс», министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявлял, что Турция планирует с середины июня пускать туристов из определенных стран. Первыми в Турции ждут туристов из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран.