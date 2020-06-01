Погода в Украине. Фото: supersnimki.ru

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Погода в Украине 2 июня будет совсем не летней. На западе, севере и востоке на протяжении суток ожидаются дожди, местами сильные. Лишь в центре и на юге прогнозируется сухая и относительно теплая погода.

Дневная температура в западных областях не превысит 14° тепла. На востоке и юге страны столбики термометров поднимутся до 20° тепла. Ночью температура будет колебаться от 4° тепла на западе до 11° тепла на востоке, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 2 июня не порадует теплом, на протяжении суток будет идти дождь. Ночью температура воздуха не поднимется выше 6−8° тепла, днем воздух прогреется лишь до 13−15° тепла. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове на протяжении суток будет прохладной и дождливой. Ночью температура воздуха составит 4−6° тепла, днем воздух прогреется до 11−13° тепла. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Одессе на протяжении суток осадков не ожидается. Ночная температура составит 8−10° тепла, а днем температура воздуха поднимется до 17−19° тепла. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Днепре сутки пройдут без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит 7−9° тепла, днем — 17−19° тепла. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Харькове ночь пройдет без существенных осадков, днем ожидается дождь. Ночная температура 9−11° тепла, днем столбики термометров поднимутся до 18−20° тепла. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

На Закарпатье ночь пройдет без осадков, днем возможен дождь. Ночью температура воздуха составит 6−8° тепла, днем воздух прогреется до 13−15° тепла. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 2 июня будет спокойной. На протяжении суток возможны незначительные возмущения.