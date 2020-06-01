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Ракурс
Оккупанты в Донбассе продолжают нарушать мирные договоренности, фото: Минобороны РФ

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал размещение боевиками на Донбассе 62 танков

1 июн 2020, 17:22
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Боевики в Донбассе продолжают совершать попытки сокрытия от патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ размещение военной техники с нарушением минских договоренностей.

В частности, ОБСЕ постоянно фиксирует нарушение действующих договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Так, у расположенного на неконтролируемой Киевом части Донецкой области села Терновое беспилотник ОБСЕ зафиксировал размещение 62 танков Т-72Б и Т-64, а также трех единиц реактивных систем залпового огня.

Еще одним примером нарушения боевиками достигнутых договоренностей является зафиксированный на прошлой неделе украинской стороной Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) обстрел города Авдеевка Донецкой области. Тогда был поврежден жилой дом. К счастью, обошлось без жертв и раненых среди гражданского населения.



Отмечается, что препятствование деятельности ОБСЕ боевики мотивируют эпидемией коронавируса или приказами своих командиров. Всего с начала года зафиксированы более 450 таких случаев.

Напомним, недавно на Донбассе бойцы ООС сбили беспилотник боевиков.

Источник: Ракурс


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