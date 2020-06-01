Окупанти на Донбасі продовжують порушувати мирні домовленості, фото: Міноборони РФ

https://racurs.ua/ua/n139095-bezpilotnyk-obsie-zafiksuvav-rozmischennya-boyovykamy-na-donbasi-62-tankiv.html

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Бойовики на Донбасі продовжують чинити спроби приховування від патрулів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ розміщення військової техніки з порушенням мінських домовленостей.

Зокрема, ОБСЄ постійно фіксує порушення чинних домовленостей щодо відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Так, біля розміщеного на неконтрольованій Києвом частині Донецької області села Тернове безпілотник ОБСЄ зафіксував розміщення 62 танків Т-72Б і Т-64, а також трьох одиниць реактивних систем залпового вогню.

Ще одним прикладом порушення бойовиками досягнутих домовленостей є зафіксований минулого тижня українською стороною Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) обстріл міста Авдіївка Донецької області. Тоді було пошкоджено житловий будинок. На щастя, обійшлося без жертв та поранених серед цивільного населення.

Зазначається, що перешкоджання діяльності ОБСЄ бойовики мотивують епідемією коронавірусу або наказами своїх командирів. Всього з початку року зафіксовано понад 450 таких випадків.

Нагадаємо, нещодавно на Донбасі бійці ООС збили безпілотник бойовиків.