Справа Гладковського може піти “гуляти” офісом Венедіктової — Холодницький

https://racurs.ua/ua/n139094-holodnyckyy-zayavyv-pro-zagrozu-vytokiv-informaciyi-ta-porushennya-taiemnyci-slidstva-ofisom.html

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Назар Холодницький, глава САП, поставив під сумнів дотримання таємниці слідства під час передачі справ на ознайомлення очільниці Офісу генпрокурора Ірині Венедіктовій. На думку керівника Антикорупційної прокуратури, кримінальні провадження «вивчаються не лише нею».

Останній запит, який прийшов — це «дайте нам справу Гладковського, дайте нам ще якусь справу». Тобто беруться вибіркові справи, їх логіки я до кінця не розумію, таке враження, що хочуть або щось зловити, або щось дізнатися по цих справах. Або, знаєте, спочатку сказали, що все погано, а тепер треба знайти, а що ж там поганого. От якісь такі ігри, дитячі відверто, — розповів Холодницький в інтерв’ю УП.

Він запевнив у своїй налаштованості на конструктивну роботу.

Я і мої працівники… не впевнені, що якщо дати матеріали справи генпрокурору, то ця справа не піде «гуляти» по всій генпрокуратурі. Піде по руках різних радників, помічників, зокрема й на громадських засадах; радники почитають, потім якісь помічники будуть цю справу читати, — заявив глава САП.

Він переконаний, що у деяких запитах, які надходять з офісу Венедіктової, «чітко видно, що це ну явно не генпрокурор готував».

Є загроза витоку. У нас є побоювання, що ці справи не лише генпрокурор буде читати… Доступ до справи мають виключне коло осіб: детективи, які розслідують, прокурори, які є процесуальними керівниками або керівник прокуратури, ну, або особисто генпрокурор… Я розумію, що надаючи матеріали окремих проваджень на вивчення безпосередньо генпрокурору, ці матеріали вивчаються не лише нею. Це мої здогадки, — резюмував Холодницький.

Нагадаємо, раніше Венедіктова порадила прокурорам САП пошукати в судах вироки з гучних корупційних справ. У відповідь на це Антикорупційна прокуратура звинуватила Венедіктову в непрофесіоналізмі і натякнула на те, що Офіс генпрокурора намагається тиснути на САП.