Аеропорт «Київ». Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n139093-aeroport-kyyiv-nazvav-napryamky-za-yakymy-vidnovytsya-aviaspoluchennya-iz-16-chervnya.html

Ракурс

Відновлення авіасполучення в Україні планується із 15 червня. Із цієї дати відновить роботу Міжнародний аеропорт «Київ». Спочатку відновиться внутрішнє авіасполучення, а з 16 червня і міжнародне.

Компанія «Мотор Січ» заявила про готовність із 15 червня відновити рейси на Запоріжжя, повідомляє прес-служба аеропорту в Facebook.

Про готовність відновити міжнародні рейси з 16 червня із аеропорту повідомили авіакомпанії Belavia, LOT і WizzAir.

Авіакомпанії готові запустити рейси за наступними напрямками:

Belavia — Мінськ (Білорусь);

LOT — Варшава (Польща);

Wizz Air — Біллунд (Данія), Афіни (Греція), Берлін (Німеччина), Вільнюс (Литва), Нюрнберг (Німеччина), Ларнака (Кіпр), Відень (Австрія), Бремен (Німеччина), Рига (Латвія), Лісабон ( Португалія), Ганновер (Німеччина) і Гданськ (Польща).

У прес-службі уточнили, що розклад авіарейсів у процесі підтвердження і може змінюватися.

У той же час нардеп із партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко в Telegram-каналі опублікував відповідь Міністерства закордонних справ, у якій зазначено, що у зв’язку з карантинними обмеженнями тимчасово не працює низка пунктів пропусків на українському кордоні, а також введено тимчасову заборону на міжнародні пасажирські перевезення.

У МЗС уточнили, що вони виконують лише комунікаційну функцію між центральними органами виконавчої влади та дипломатичними представництвами іноземних держав, які звертаються до України із запитами про організацію виїзду заробітчан.

Як раніше писав «Ракурс», міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що з 15 червня Україна почне відновлювати внутрішнє і міжнародне авіасполучення.