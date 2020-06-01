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У червні Україна розпочне відновлювати міжнародне авіасполучення, фото: «Вікіпедія»

Вихід з карантину: в уряді розповіли, куди українці зможуть полетіти з 15 червня

1 чер 2020, 10:32
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Авіасполучення, міжнародне та внутрішнє, Україна почне відновлювати з 15 червня.

Внутрішнє авіасполучення, можливо, запрацює трохи раніше. Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів в ефірі телеканалу «1+1», повідомляє ТСН.

За словами Криклія, будуть відновлені найбільш популярні туристичні напрямки, такі як Туреччина, Греція, Кіпр та Грузія.

Більш точні дані протягом тижня озвучимо, — зазначив міністр.

Водночас відновлення авіасполучення з Італією та Іспанією наразі не планується, у зв’язку з епідемічною ситуацією, яка там спостерігається.



Криклій зазначив, що поновлення авіасполучення нашою державою здійснюється на двох умовах:

  • якщо країни відкриваються для України;
  • якщо дозволяє епідеміологічна ситуація.

Нагадаємо, в Україні сьогодні розпочався третій етап послаблення карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусу COVID-19. Зокрема, поновлюється залізничне сполучення, а також відкриваються спортзали і фітнес-центри.


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