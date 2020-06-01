Вихід з карантину: в уряді розповіли, куди українці зможуть полетіти з 15 червняhttps://racurs.ua/ua/n139058-vyhid-z-karantynu-v-uryadi-rozpovily-kudy-ukrayinci-zmojut-poletity-z-15-chervnya.htmlРакурс
Авіасполучення, міжнародне та внутрішнє, Україна почне відновлювати з 15 червня.
Внутрішнє авіасполучення, можливо, запрацює трохи раніше. Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів в ефірі телеканалу «1+1», повідомляє ТСН.
За словами Криклія, будуть відновлені найбільш популярні туристичні напрямки, такі як Туреччина, Греція, Кіпр та Грузія.
Більш точні дані протягом тижня озвучимо, — зазначив міністр.
Водночас відновлення авіасполучення з Італією та Іспанією наразі не планується, у зв’язку з епідемічною ситуацією, яка там спостерігається.
Криклій зазначив, що поновлення авіасполучення нашою державою здійснюється на двох умовах:
- якщо країни відкриваються для України;
- якщо дозволяє епідеміологічна ситуація.
Нагадаємо, в Україні сьогодні розпочався третій етап послаблення карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусу COVID-19. Зокрема, поновлюється залізничне сполучення, а також відкриваються спортзали і фітнес-центри.