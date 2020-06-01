Выход из карантина: в правительстве рассказали, куда украинцы смогут полететь с 15 июняhttps://racurs.ua/n139058-vyhod-iz-karantina-v-pravitelstve-rasskazali-kuda-ukraincy-smogut-poletet-s-15-iunya.htmlРакурс
Авиасообщение, международное и внутреннее, Украина начнет восстанавливать с 15 июня.
Внутреннее авиасообщение, возможно, заработает чуть раньше. Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал в эфире телеканала «1+1», сообщает ТСН.
По словам Криклия, будут восстановлены наиболее популярные туристические направления, такие как Турция, Греция, Кипр и Грузия.
Более точные данные в течение недели озвучим, — отметил министр.
В то же время восстановление авиасообщения с Италией и Испанией пока не планируется, в связи с эпидемической ситуацией, которая там наблюдается.
Криклий отметил, что возобновление авиасообщения нашей страною осуществляется на двух условиях:
- если страны открываются для Украины;
- если позволяет эпидемиологическая ситуация.
Напомним, в Украине сегодня начался третий этап ослабления карантинных ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. В частности, возобновляется железнодорожное сообщение, а также открываются спортзалы и фитнес-центры.