Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В июне Украина начнет восстанавливать международное авиасообщение, фото: «Википедия»

Выход из карантина: в правительстве рассказали, куда украинцы смогут полететь с 15 июня

1 июн 2020, 10:32
999

Авиасообщение, международное и внутреннее, Украина начнет восстанавливать с 15 июня.

Внутреннее авиасообщение, возможно, заработает чуть раньше. Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал в эфире телеканала «1+1», сообщает ТСН.

По словам Криклия, будут восстановлены наиболее популярные туристические направления, такие как Турция, Греция, Кипр и Грузия.

Более точные данные в течение недели озвучим, — отметил министр.

В то же время восстановление авиасообщения с Италией и Испанией пока не планируется, в связи с эпидемической ситуацией, которая там наблюдается.



Криклий отметил, что возобновление авиасообщения нашей страною осуществляется на двух условиях:

  • если страны открываются для Украины;
  • если позволяет эпидемиологическая ситуация.

Напомним, в Украине сегодня начался третий этап ослабления карантинных ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. В частности, возобновляется железнодорожное сообщение, а также открываются спортзалы и фитнес-центры.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров