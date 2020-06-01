В июне Украина начнет восстанавливать международное авиасообщение, фото: «Википедия»

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Авиасообщение, международное и внутреннее, Украина начнет восстанавливать с 15 июня.

Внутреннее авиасообщение, возможно, заработает чуть раньше. Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал в эфире телеканала «1+1», сообщает ТСН.

По словам Криклия, будут восстановлены наиболее популярные туристические направления, такие как Турция, Греция, Кипр и Грузия.

Более точные данные в течение недели озвучим, — отметил министр.

В то же время восстановление авиасообщения с Италией и Испанией пока не планируется, в связи с эпидемической ситуацией, которая там наблюдается.

Криклий отметил, что возобновление авиасообщения нашей страною осуществляется на двух условиях:

если страны открываются для Украины;

если позволяет эпидемиологическая ситуация.

Напомним, в Украине сегодня начался третий этап ослабления карантинных ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. В частности, возобновляется железнодорожное сообщение, а также открываются спортзалы и фитнес-центры.