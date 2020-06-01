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Ракурс
Цена на газ для промышленных потребителей в июне снизится. Фото: ua.news

«Нафтогаз» в июне снизил цену на газ для промышленных потребителей

1 июн 2020, 10:25
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НАК «Нафтогаз Украины» снижает цену на газ для промышленности.

Компания опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 июня для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Цены на «голубое топливо» зависят от условий поставки. Об этом сообщается на веб-странице нефтегазовой компании.

Отмечается, что «Нафтогаз» предлагает бизнесу покупать газ по цене от 2 тыс. 713 грн до 3 тыс. 182 грн за 1 тыс. куб. м. Эти суммы не учитывают налог на добавленную стоимость и расходы на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами.



В компании заверили, что в июне цены на май 2020 года снизятся на 19,0−20,7% по сравнению с ценами за май. Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Напомним, в апреле глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что в мае можно будет вычислить, насколько упадет цена на газ для населения.

Источник: Ракурс


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