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Ціна на газ для промислових споживачів у червні знизиться. Фото: ua.news

«Нафтогаз» у червні знизив ціну на газ для промислових споживачів

1 чер 2020, 10:25
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НАК «Нафтогаз України» знижує ціну на газ для промисловості.

Компанія опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які будуть діяти з 1 червня для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів. Ціни на «блакитне паливо» залежать від умов поставки. Про це повідомляється на веб-сторінці нафтогазової компанії.

Зазначається, що «Нафтогаз» пропонує бізнесу купувати газ за ціною від 2 тис. 713 грн до 3 тис. 182 грн за 1 тис. куб. м. Ці суми не враховують податок на додану вартість та витрати на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами.



У компанії запевнили, що у червні ціни на травень 2020 року знизяться на 19,0−20,7% у порівнянні з цінами за травень. Запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

Нагадаємо, у квітні глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявляв, що у травні можна буде вирахувати, наскільки впаде ціна на газ для населення.

Джерело: Ракурс


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