«Укрзалізниця» показала запуск першого після карантину поїзда. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n139056-v-ukrayini-vidnovyly-zaliznychne-spoluchennya-pershyy-omytyy-doschem-poyizd-poyihav-iz-kyieva.html

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Карантин в Україні продовжили до 22 червня, проте сьогодні стартував третій етап послаблення обмежень. Зокрема, сьогодні відновився рух поїздів.

Перший поїзд 1 червня вирушив із Києва о 6.12. Це був швидкісний поїзд «Інтерсіті +", який поїхав до Костянтинівки. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці» на своїй сторінці в Facebook.

Перевізник опублікував і відео відправки цього потяга. У Києві вранці 1 червня йшов дощ, а це вважається хорошою прикметою, написали в «Укрзалізниці», побажавши пасажирам гарної дороги.

Зазначимо, з 1 червня в Україні почали курсувати 42 поїзда в центральному, північному, південному і східному напрямках. У західні області поїзди почнуть їздити з 4 червня. Також 1 червня «Укрзалізниця» відновлює роботу понад 200 приміських електричок.

Водночас у Києві рух міської електрички відновиться тільки 7 червня, повідомляє прес-служба «Київпастрансу». Таке рішення було прийняте через те, що працівники «Укрзалізниці» не встигли завершити ремонт електропоїздів.

Зазначимо, пасажирське сполучення в Україні зупинили в березні через загрозу поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» відновила продаж квитків на шість поїздів у західному напрямку. Вони почнуть курсувати з 4 червня.