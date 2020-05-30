«Укрзалізниця» почала продавати квитки у західному напрямку, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n139016-ukrzaliznycya-pochala-prodavaty-kvytky-u-zahidnomu-napryamku-spysok.html

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«Укрзалізниця» виходить із карантину і сьогодні почала продаж квитків на шість поїздів у західному напрямку.

Вони почнуть курсувати з 4 червня. Сайт «Укрзалізниці» повідомив, що з початку пом’якшення карантину підприємство вже оголосило про поновлення продажу квитків на 35 поїздів далекого сполучення.

Отож, у західному напрямку з 4 червня курсуватимуть такі поїзди:

№ ½ сполученням Івано-Франківськ — Костянтинівка (через день, із Івано-Франківська — з 4 червня по парних числах, із Костянтинівки — з 5 червня по непарних);

№ 7/8 Київ — Івано-Франківськ (щоденно з 4 червня);

№ 749/750 Київ — Івано-Франківськ (щоденно, із Києва — з 4 червня, із Івано-Франківська — з 5 червня);

№ 29/30 Київ — Ужгород (щоденно, із Києва — з 4 червня, із Ужгорода — з 5 червня);

№ 98/97 Ковель — Київ (через день, із Ковеля — з 3 червня по непарних днях, із Києва — з 4 червня по парних);

№ 772/771 Хмельницький — Київ (щоденно, з 4 червня).

Квитки тимчасово продаються тільки на 50% місць у поїздах. Пасажирів пускатимуть в поїзд виключно в захисних масках. Провідники вимірюватимуть температуру пасажирів під час посадки та перевірки квитків.

В «Укрзалізниці» обіцяють проводити санобробку вагонів перед та після кожного рейсу, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту та дезінфекції.

Раніше «Укрзалізниця» оголосила про запуск з 1 червня 42 поїздів, з яких 10 — «Інтерсіті+".