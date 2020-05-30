«Укрзализныця» начала продавать билеты в западном направлении, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n139016-ukrzaliznycya-nachala-prodavat-bilety-v-zapadnom-napravlenii-spisok.html

Ракурс

«Укрзализныця» выходит из карантина и сегодня начала продажу билетов на шесть поездов в западном направлении.

Они начнут курсировать с 4 июня. Сайт «Укрзализныци» сообщил, что с начала смягчения карантина предприятие уже объявило о возобновлении продажи билетов на 35 поездов дальнего следования.

Так, в западном направлении с 4 июня будут курсировать такие поезда:

№ ½ сообщением Ивано-Франковск — Константиновка (через день, из Ивано-Франковска — с 4 июня по четным числам, из Константиновки — с 5 июня по нечетным);

№ 7/8 Киев — Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня)

№ 749/750 Киев — Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева — с 4 июня, из Ивано-Франковска — с 5 июня);

№ 29/30 Киев — Ужгород (ежедневно, из Киева — с 4 июня, из Ужгорода — с 5 июня);

№ 98/97 Ковель — Киев (через день, из Ковеля — с 3 июня по нечетным дням, из Киева — с 4 июня по четным);

№ 772/771 Хмельницкий — Киев (ежедневно, с 4 июня).

Билеты временно продаются только на 50% мест в поездах. Пассажиров будут пускать в поезд исключительно в защитных масках. Проводники будут измерять температуру пассажиров во время посадки и проверки билетов.

В «Укрзализныце» обещают проводить санобработку вагонов до и после каждого рейса, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

Ранее «Укрзализныця» объявила о запуске с 1 июня 42 поездов, из которых 10 — «Интерсити +".