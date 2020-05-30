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Ракурс
«Укрзализныця» начала продавать билеты в западном направлении, фото — Радио Свобода

«Укрзализныця» начала продавать билеты в западном направлении (СПИСОК)

30 мая 2020, 17:51
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«Укрзализныця» выходит из карантина и сегодня начала продажу билетов на шесть поездов в западном направлении.

Они начнут курсировать с 4 июня. Сайт «Укрзализныци» сообщил, что с начала смягчения карантина предприятие уже объявило о возобновлении продажи билетов на 35 поездов дальнего следования.

Так, в западном направлении с 4 июня будут курсировать такие поезда:

  • № ½ сообщением Ивано-Франковск — Константиновка (через день, из Ивано-Франковска — с 4 июня по четным числам, из Константиновки — с 5 июня по нечетным);
  • № 7/8 Киев — Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня)
  • № 749/750 Киев — Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева — с 4 июня, из Ивано-Франковска — с 5 июня);
  • № 29/30 Киев — Ужгород (ежедневно, из Киева — с 4 июня, из Ужгорода — с 5 июня);
  • № 98/97 Ковель — Киев (через день, из Ковеля — с 3 июня по нечетным дням, из Киева — с 4 июня по четным);
  • № 772/771 Хмельницкий — Киев (ежедневно, с 4 июня).

Билеты временно продаются только на 50% мест в поездах. Пассажиров будут пускать в поезд исключительно в защитных масках. Проводники будут измерять температуру пассажиров во время посадки и проверки билетов.



В «Укрзализныце» обещают проводить санобработку вагонов до и после каждого рейса, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

Ранее «Укрзализныця» объявила о запуске с 1 июня 42 поездов, из которых 10 — «Интерсити +".

Источник: Ракурс


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