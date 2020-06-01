«Укрзализныця» показала запуск первого после ослабления карантина поезда. Фото: Delo.ua

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Карантин в Украине продлен до 22 июня, однако сегодня стартовал третий этап ослабления ограничений. В частности, сегодня возобновилось движение поездов.

Первый поезд 1 июня отправился из Киева в 6.12. Это был скоростной поезд «Интерсити», который отправился в Константиновку. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци» на своей странице в Facebook.

Перевозчик опубликовал и видео отправки этого поезда. В Киеве утром 1 июня шел дождь, а это считается хорошей приметой, написали в «Укрзализныце», пожелав пассажирам хорошей дороги.

Отметим, с 1 июня в Украине начали курсировать 42 поезда в центральном, северном, южном и восточном направлениях. В западные области поезда начнут ездить с 4 июня. Также 1 июня «Укрзализныця» возобновляет работу более 200 пригородных электричек.

При этом в Киеве движение городской электрички возобновится только 7 июня, сообщает пресс-служба «Киевпастранса». Такое решение было принято из-за того, что работники «Укрзализныци» не успели завершить ремонт электропоездов.

Отметим, пассажирское сообщение в Украине остановили в марте из-за угрозы коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним, ранее «Укрзализныця» начала продажу билетов на шесть поездов в западном направлении. Они начнут курсировать с 4 июня.