В Украине уже более 24 тыс. зараженных COVID-19 (КАРТА)https://racurs.ua/n139055-v-ukraine-uje-bolee-24-tys-zarajennyh-covid-19-karta.htmlРакурс
В Украине по состоянию на сегодня подтверждены уже 24 тыс. 12 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Коронавирус преодолели 9 тыс. 690 человек, а умерли 718. За последние сутки лабораторно подтверждены 340 случаев. Больше всего новых больных вчера зафиксировали в Киеве — 58 человек. В Ровенской и Львовской области подтверждено 57 и 31 случай соответственно. Об этом 1 июня сообщил Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.
По информации медиков, всего в Украине 363 тыс. 187 образцов исследованы методом ПЦР и 10 тыс. 944 образцов — методом ИФА. Среди больных — 1 тыс. 725 детей и 4 тыс. 621 медик. На амбулаторном лечении 16 тыс. 650 пациентов, а госпитализации нуждались в 7 тыс. 362 лица. К аппаратам ИВЛ подключали 283 человек.
Количество подтвержденных случаев по областям:
- Винницкая обл. — 1 тыс. 5 (587 выздоровели);
- Волынская обл. — 932 (259 выздоровели);
- Днепропетровская обл. — 942 (265 выздоровели);
- Донецкая обл. — 163 (89 выздоровели);
- Житомирская обл. — 742 (416 выздоровели);
- Закарпатская обл. — 1 тыс. 206 (405 выздоровели);
- Запорожская обл. — 447 (252 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. — 1 тыс. 420 (818 выздоровели);
- г. Киев — 3 тыс. 43 (654 выздоровели);
- Киевская обл. — 1 тыс. 600 (398 выздоровели);
- Кировоградская обл. — 514 (400 выздоровели);
- Луганская обл. — 47 (40 выздоровели);
- Львовская обл. — 1 тыс. 700 (420 выздоровели);
- Николаевская обл. — 294 (154 выздоровели);
- Одесская обл. — 896 (225 выздоровели);
- Полтавская обл. — 270 (249 выздоровели);
- Ровенская обл. — 1 тыс. 770 (887 выздоровели);
- Сумская обл. — 170 (141 выздоровел);
- Тернопольская обл. — 1 тыс. 176 (912 выздоровели);
- Харьковская обл. — 1 тыс. 83 (408 выздоровели);
- Херсонская обл. — 178 (161 выздоровел);
- Хмельницкая обл. — 454 (234 выздоровели);
- Черкасская обл. — 406 (308 выздоровели);
- Черновицкая обл. — 3 тыс. 377 (945 выздоровели);
- Черниговская обл. — 177 (63 выздоровели).
Напомним, с 1 июня в Украине смягчают карантин. В Минздраве заявили, что не во всех регионах эпидемиологические показатели позволяют перейти к третьему этапу выхода из карантина.