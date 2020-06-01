Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n139055-v-ukraine-uje-bolee-24-tys-zarajennyh-covid-19-karta.html

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В Украине по состоянию на сегодня подтверждены уже 24 тыс. 12 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Коронавирус преодолели 9 тыс. 690 человек, а умерли 718. За последние сутки лабораторно подтверждены 340 случаев. Больше всего новых больных вчера зафиксировали в Киеве — 58 человек. В Ровенской и Львовской области подтверждено 57 и 31 случай соответственно. Об этом 1 июня сообщил Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

По информации медиков, всего в Украине 363 тыс. 187 образцов исследованы методом ПЦР и 10 тыс. 944 образцов — методом ИФА. Среди больных — 1 тыс. 725 детей и 4 тыс. 621 медик. На амбулаторном лечении 16 тыс. 650 пациентов, а госпитализации нуждались в 7 тыс. 362 лица. К аппаратам ИВЛ подключали 283 человек.

Количество подтвержденных случаев по областям:

Винницкая обл. — 1 тыс. 5 (587 выздоровели);

Волынская обл. — 932 (259 выздоровели);

Днепропетровская обл. — 942 (265 выздоровели);

Донецкая обл. — 163 (89 выздоровели);

Житомирская обл. — 742 (416 выздоровели);

Закарпатская обл. — 1 тыс. 206 (405 выздоровели);

Запорожская обл. — 447 (252 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. — 1 тыс. 420 (818 выздоровели);

г. Киев — 3 тыс. 43 (654 выздоровели);

Киевская обл. — 1 тыс. 600 (398 выздоровели);

Кировоградская обл. — 514 (400 выздоровели);

Луганская обл. — 47 (40 выздоровели);

Львовская обл. — 1 тыс. 700 (420 выздоровели);

Николаевская обл. — 294 (154 выздоровели);

Одесская обл. — 896 (225 выздоровели);

Полтавская обл. — 270 (249 выздоровели);

Ровенская обл. — 1 тыс. 770 (887 выздоровели);

Сумская обл. — 170 (141 выздоровел);

Тернопольская обл. — 1 тыс. 176 (912 выздоровели);

Харьковская обл. — 1 тыс. 83 (408 выздоровели);

Херсонская обл. — 178 (161 выздоровел);

Хмельницкая обл. — 454 (234 выздоровели);

Черкасская обл. — 406 (308 выздоровели);

Черновицкая обл. — 3 тыс. 377 (945 выздоровели);

Черниговская обл. — 177 (63 выздоровели).

Напомним, с 1 июня в Украине смягчают карантин. В Минздраве заявили, что не во всех регионах эпидемиологические показатели позволяют перейти к третьему этапу выхода из карантина.