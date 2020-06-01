В Україні вже понад 24 тис. заражених COVID-19 (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n139055-v-ukrayini-vje-ponad-24-tys-zarajenyh-covid-19-karta.htmlРакурс
В Україні станом на сьогодні підтверджено вже 24 тис. 12 випадків коронавірусної інфекції COVID-19.
Коронавірус подолали 9 тис. 690 осіб, а 718 померли. За останню добу лабораторно підтверджено 340 випадків. Найбільше нових хворих вчора зафіксували у Києві — 58 осіб. У Рівненській та Львівській області підтверджено 57 та 31 випадок відповідно. Про це 1 червня повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ у Facebook.
За інформацією медиків, усього в Україні 363 тис. 187 зразків досліджено методом ПЛР та 10 тис. 944 зразків — методом ІФА. Серед хворих — 1 тис. 725 дітей та 4 тис. 621 медик. На амбулаторному лікуванні 16 тис. 650 пацієнтів, а госпіталізації потребували 7 тис. 362 особи. До апаратів ШВЛ підключали 283 осіб.
Кількість підтверджених випадків по областях:
- Вінницька обл. — 1 тис. 5 (587 одужали);
- Волинська обл. — 932 (259 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 942 (265 одужали);
- Донецька обл. — 163 (89 одужали);
- Житомирська обл. — 742 (416 одужали);
- Закарпатська обл. — 1 тис. 206 (405 одужали);
- Запорізька обл. — 447 (252 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 1 тис. 420 (818 одужали);
- м. Київ — 3 тис. 43 (654 одужали);
- Київська обл. — 1 тис. 600 (398 одужали);
- Кіровоградська обл. — 514 (400 одужали);
- Луганська обл. — 47 (40 одужали);
- Львівська обл. — 1 тис. 700 (420 одужали);
- Миколаївська обл. — 294 (154 одужали);
- Одеська обл. — 896 (225 одужали);
- Полтавська обл. — 270 (249 одужали);
- Рівненська обл. — 1 тис. 770 (887 одужали);
- Сумська обл. — 170 (141 одужав);
- Тернопільська обл. — 1 тис. 176 (912 одужали);
- Харківська обл. — 1 тис. 83 (408 одужали);
- Херсонська обл. — 178 (161 одужав);
- Хмельницька обл. — 454 (234 одужали);
- Черкаська обл. — 406 (308 одужали);
- Чернівецька обл. — 3 тис. 377 (945 одужали);
- Чернігівська обл. — 177 (63 одужали).
Нагадаємо, з 1 червня в Україні пом’якшують карантин. У МОЗ заявили, що не в усіх регіонах епідеміологічні показники дозволяють перейти до третього етапу виходу з карантину.