Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n139055-v-ukrayini-vje-ponad-24-tys-zarajenyh-covid-19-karta.html

Ракурс

В Україні станом на сьогодні підтверджено вже 24 тис. 12 випадків коронавірусної інфекції COVID-19.

Коронавірус подолали 9 тис. 690 осіб, а 718 померли. За останню добу лабораторно підтверджено 340 випадків. Найбільше нових хворих вчора зафіксували у Києві — 58 осіб. У Рівненській та Львівській області підтверджено 57 та 31 випадок відповідно. Про це 1 червня повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ у Facebook.

За інформацією медиків, усього в Україні 363 тис. 187 зразків досліджено методом ПЛР та 10 тис. 944 зразків — методом ІФА. Серед хворих — 1 тис. 725 дітей та 4 тис. 621 медик. На амбулаторному лікуванні 16 тис. 650 пацієнтів, а госпіталізації потребували 7 тис. 362 особи. До апаратів ШВЛ підключали 283 осіб.

Кількість підтверджених випадків по областях:

Вінницька обл. — 1 тис. 5 (587 одужали);

Волинська обл. — 932 (259 одужали);

Дніпропетровська обл. — 942 (265 одужали);

Донецька обл. — 163 (89 одужали);

Житомирська обл. — 742 (416 одужали);

Закарпатська обл. — 1 тис. 206 (405 одужали);

Запорізька обл. — 447 (252 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1 тис. 420 (818 одужали);

м. Київ — 3 тис. 43 (654 одужали);

Київська обл. — 1 тис. 600 (398 одужали);

Кіровоградська обл. — 514 (400 одужали);

Луганська обл. — 47 (40 одужали);

Львівська обл. — 1 тис. 700 (420 одужали);

Миколаївська обл. — 294 (154 одужали);

Одеська обл. — 896 (225 одужали);

Полтавська обл. — 270 (249 одужали);

Рівненська обл. — 1 тис. 770 (887 одужали);

Сумська обл. — 170 (141 одужав);

Тернопільська обл. — 1 тис. 176 (912 одужали);

Харківська обл. — 1 тис. 83 (408 одужали);

Херсонська обл. — 178 (161 одужав);

Хмельницька обл. — 454 (234 одужали);

Черкаська обл. — 406 (308 одужали);

Чернівецька обл. — 3 тис. 377 (945 одужали);

Чернігівська обл. — 177 (63 одужали).

Нагадаємо, з 1 червня в Україні пом’якшують карантин. У МОЗ заявили, що не в усіх регіонах епідеміологічні показники дозволяють перейти до третього етапу виходу з карантину.