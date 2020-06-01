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Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

В Україні вже понад 24 тис. заражених COVID-19 (КАРТА)

1 чер 2020, 09:47
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В Україні станом на сьогодні підтверджено вже 24 тис. 12 випадків коронавірусної інфекції COVID-19.

Коронавірус подолали 9 тис. 690 осіб, а 718 померли. За останню добу лабораторно підтверджено 340 випадків. Найбільше нових хворих вчора зафіксували у Києві — 58 осіб. У Рівненській та Львівській області підтверджено 57 та 31 випадок відповідно. Про це 1 червня повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ у Facebook.

За інформацією медиків, усього в Україні 363 тис. 187 зразків досліджено методом ПЛР та 10 тис. 944 зразків — методом ІФА. Серед хворих — 1 тис. 725 дітей та 4 тис. 621 медик. На амбулаторному лікуванні 16 тис. 650 пацієнтів, а госпіталізації потребували 7 тис. 362 особи. До апаратів ШВЛ підключали 283 осіб.

Кількість підтверджених випадків по областях:



  • Вінницька обл. — 1 тис. 5 (587 одужали);
  • Волинська обл. — 932 (259 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 942 (265 одужали);
  • Донецька обл. — 163 (89 одужали);
  • Житомирська обл. — 742 (416 одужали);
  • Закарпатська обл. — 1 тис. 206 (405 одужали);
  • Запорізька обл. — 447 (252 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 1 тис. 420 (818 одужали);
  • м. Київ — 3 тис. 43 (654 одужали);
  • Київська обл. — 1 тис. 600 (398 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 514 (400 одужали);
  • Луганська обл. — 47 (40 одужали);
  • Львівська обл. — 1 тис. 700 (420 одужали);
  • Миколаївська обл. — 294 (154 одужали);
  • Одеська обл. — 896 (225 одужали);
  • Полтавська обл. — 270 (249 одужали);
  • Рівненська обл. — 1 тис. 770 (887 одужали);
  • Сумська обл. — 170 (141 одужав);
  • Тернопільська обл. — 1 тис. 176 (912 одужали);
  • Харківська обл. — 1 тис. 83 (408 одужали);
  • Херсонська обл. — 178 (161 одужав);
  • Хмельницька обл. — 454 (234 одужали);
  • Черкаська обл. — 406 (308 одужали);
  • Чернівецька обл. — 3 тис. 377 (945 одужали);
  • Чернігівська обл. — 177 (63 одужали).

Коронавірус в Україні. Карта: ЦГЗ МОЗ

Нагадаємо, з 1 червня в Україні пом’якшують карантин. У МОЗ заявили, що не в усіх регіонах епідеміологічні показники дозволяють перейти до третього етапу виходу з карантину.

Джерело: Ракурс


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