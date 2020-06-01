Аэропорт «Киев». Фото: Facebook

https://racurs.ua/n139093-aeroport-kiev-nazval-napravleniya-po-kotorym-vozobnovitsya-aviasoobschenie-s-16-iunya.html

Ракурс

Возобновление авиасообщения в Украине планируется с 15 июня. С этой даты возобновит работу Международный аэропорт «Киев». Сначала возобновится внутреннее авиасообщение, а с 16 июня и международное.

Компания «Мотор Сич» заявила о готовности с 15 июня возобновить рейсы на Запорожье, сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

О готовности восстановить международные рейсы с 16 июня из аэропорта сообщили авиакомпании Belavia, LOT и WizzAir.

Авиакомпании готовы запустить рейсы по следующим направлениям:

Belavia — Минск (Беларусь);

LOT — Варшава (Польша);

Wizz Air — Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия), Ганновер (Германия) и Гданьск (Польша).

В пресс-службе уточнили, что расписание авиарейсов находится в процессе подтверждения и может меняться.

В то же время нардеп из партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в Telegram-канале опубликовал ответ Министерства иностранных дел, в котором указано, что в связи с карантинными ограничениями временно не работает ряд пунктов пропусков на украинской границе, а также введен временный запрет на международные пассажирские перевозки.

В МИД уточнили, что они выполняют лишь коммуникационную функцию между центральными органами исполнительной власти и дипломатическими представительствами иностранных государств, которые обращаются к Украине с запросами об организации выезда заробитчан.

Как ранее писал «Ракурс», министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что с 15 июня Украина начнет восстанавливать внутреннее и международное авиасообщение.