Сьогодні в Києві замінували міст Метро, фото: патрульна поліція Києва

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Мінер столичного мосту Метро не висував якихось конкретних вимог, були лише «незв'язні речі».

Чоловік перебував у дуже збудженому стані. Правоохоронці затримали його в слушний момент, застосувавши службового собаку. Про це начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів журналістам на брифінгу після затримання мінера.

Після огляду вибухотехніками виявилося, що насправді вибухівки він при собі не мав. Це був муляж з балоном, дротами та землею. Тож було порушено кримінальне провадження за ст. 259 Кримінального кодексу (неправдиве повідомлення про замінування). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до шести років.

Всього в поліцейській операції були задіяні до 300 співробітників поліції та 100 військовослужбовців Нацгвардії, а також два річкові катери, бронетехніка та патрульні авто.

За словами Крищенка, затриманий чоловік прописаний у місті Вишневе Києво-Святошинського району Київської області. Жодних серйозних правопорушень у нього немає, є лише два незначні адміністративні правопорушення (незаконна торгівля).

Візуально він не був у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, проте наразі ще результатів тестів немає.

Крищенко зазначив, що у затриманого негаразди в сімейному плані з родичами, також перебуває на лікуванні матір, йому немає де жити. Проте конкретних вимог не було, затриманому надають допомогу лікарі.

Також Крищенко спростував повідомлення, що затриманий нібито вимагав зустрічі з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Рух по мосту Метро з лівого берега на правий вже запущено. Повністю відновлять рух з правого на лівий берег після того, як на місці інциденту завершать роботу фахівці.

Журналісти висловлювали припущення, що сьогоднішні події на мосту Метро в Києві — не випадковість і можуть бути лише інформприводом для відвернення уваги від інших скандальних подій.

Зокрема, саме сьогодні о 15.00 комітет Верховної Ради мав заслухати звіт Авакова щодо недавніх резонансних злочинів у Кагарлику, де поліцейські катували і гвалтували людей, а також у Броварах, де сотня осіб влаштувала перестрілку посеред житлового кварталу. Однак, за даними ЗМІ, Аваков на засідання комітету не з’явився.

У п’ятницю безпосередньо на засіданні Верховної Ради глава МВС має доповісти нардепам про розслідування вказаних вище гучних справ, які кидають тінь на правоохоронні органи.

При цьому в Раді вже збирають підписи за розгляд питання про відставку Авакова.

Сьогоднішня «блискавична спецоперація» підлеглих Авакова може бути використана для реанімування репутації Нацполіції.

Нагадаємо, інформація про замінування мосту Метро надійшла до правоохоронців близько 14.00.